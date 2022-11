„Mai mult ne-am speriat pentru că am căzut destul de grav, dar e ok, am făcut câteva terapii care au grăbit puțin vindecarea.

Coboram scările, avem o scară destul de alunecoasă și se alunecă foarte ușor atunci când ai și o șosetă pe picior. De data aceasta s-a întâmplat din pură neatenție.

De multe ori când cobori și urci aceleași scări zilnic ai intenția să crezi că tu cunoști fiecare pas pe care îl faci.

Mărturisesc că eram cu ochii în telefon, tocmai ce primisem un mesaj și nu am fost atentă unde pășesc, am avut senzația că urmează ultima treaptă și am pășit larg, crezând că pășesc pe parchet. Nu a fost o căzătură simplă.

Mi-am sucit piciorul și a trosnit. Eu am o intoleranță mare la durere și atunci când am văzut cât de tare doare și cât de isteric plângeam m-am speriat, Keo s-a speriat.”, a declarat iubita lui Keo, pentru antenastars.ro.

