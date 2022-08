Moderna pretinde că cele două companii au copiat tehnologia pe care Moderna a dezvoltat-o ​​cu ani înainte de pandemie, pentru acest vaccin.

Procesul a fost intentat la tribunalul districtual american din Massachusetts și la tribunalul regional din Düsseldorf, Germania, a spus Moderna într-un comunicat de presă vineri.

„Intentăm aceste procese pentru a proteja platforma tehnologică inovatoare ARNm pe care am dezvoltat-o primii, în care am investit miliarde de dolari pentru crearea ei și pe care am brevetat-o, în deceniul care a precedat pandemia Covid-19”, a declarat directorul executiv al Moderna, Stéphane Bancel, în declarație.

Moderna, pe cont propriu, și parteneriatul dintre Pfizer și BioNTech au fost două dintre primele grupuri care au dezvoltat un vaccin pentru Coronavirus.

Cu doar un deceniu de existență, Moderna, cu sediul în Cambridge, Massachusetts, a dezvoltat tehnologia inovatoare pentru vaccinul ARNm (ARN mesager), care a permis o viteză fără precedent în dezvoltarea vaccinului Covid-19.

Un proces de aprobare, care înainte dura ani de zile, a fost finalizat în luni de zile, în mare parte datorită descoperirii vaccinurilor ARNm, care învață celulele umane cum să producă o proteină care să declanșeze un răspuns imun.

BioNTech, cu sediul în Germania, a lucrat și în acest domeniu atunci când a colaborat cu gigantul farmaceutic american Pfizer.

Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a acordat autorizația de utilizare de urgență a vaccinului Covid-19 mai întâi Pfizer/BioNTech, în decembrie 2020, apoi, o săptămână mai târziu, companiei Moderna.

Moderna susține că Pfizer/BioNTech, fără permisiune, a copiat tehnologia ARNm pe care Moderna a brevetat-o ​​între 2010 și 2016, cu mult înainte ca Sars-COV-2 să apară în 2019 în China și să explodeze în conștiința globală la începutul lui 2020.L

