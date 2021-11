Tatăl vitreg al fetiței a fost ridicat, luni seara, de mascați din apartamentul său din Arad. Acesta a fost găsit dormind de polițiști, nu s-a opus solicitărilor și a fost dus la audieri de echipajele de poliție.

După ce procurorii au făcut publice imagini cu portretul-robot al fetei, o persoană a recunoscut-o şi s-a prezentat la Poliţie şi le-a indicat poliţiştilor că familia fetei locuieşte în cartierul Vlaicu din municipiul Arad.

Apartamentul în care ar fi avut loc crima a fost sigilat. În fața anchetatorilor, bărbatul a negat inițial că are vreo legătură cu moartea fetiței, însă apoi a spus că aceasta s-a lovit la cap, în casă.

„El nu a recunoscut, a declarat că a auzit sâmbătă un zgomot în baie, a observat că fetiţa este căzută în exteriorul căzii, s-a apropiat de copil, a văzut că nu are puls şi s-a speriat. A pus trupul fetiţei într-un geamantan, a luat un taxi şi a lăsat corpul într-o vegetaţie mai stufoasă. Bărbatul are 23 de ani şi este fără ocupaţie, nu are un loc de muncă”, a declarat procurorul Ruxandra Tarcea pentru News.

Astăzi bărbatul urmează să fie prezentat la Tribunalul Arad cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit publicației locale Aradon, mama fetiței mai are un băiețel de trei ani, iar săptămâna trecută a născut. În momentul în care fetița a murit, femeia era în spital, la maternitate. După ce polițiștii au descins în apartament, mama, împreună cu bebelușul, dar și cu băiatul de trei ani au fost conduși la un centru al DGASPC.

Potrivit necropsiei, fetița ar fi murit din cauza unei lovituri la cap, iar decesul a avut loc cu o zi-două înainte să fie găsită. Cercetările, inițial desfășurate pentru omor și profanare de cadavre, au fost extinse pentru violență domestică.

