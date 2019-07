Pasagerii avionului MD-88 au trecut prin momente de panică. Unii dintre ei au început să se roage, iar alții au încercat să trimită mesaje familiei lor cu câteva înainte de aterizarea forțată, notează wthitv.com.

„După ce am auzit o bubuitură, am văzut că ieșea fum din cabină. Atunci am început să intrăm în panică. Căpitanul ne-a spus că am pierdut un motor și ne pregătim să facem o aterizare de urgență”, a povestit unul dintre pasagerii avionului.

Un alt pasager a povestit că și-a scos telefonul mobil și, deși știa că nu va avea semnal, le-a trimis un mesaj părinților lui, scriindu-le că îi iubește.

Pilotul a reușit să facă aterizarea de urgență în Raleigh, oraș aflat la aproape 500 de kilometri de Baltimore.

După incident, compania aeriană a transmis că zborul 1425 a întâmpinat probleme tehnice. De asemenea, Delta a transmis că motorul avionului a fost înlocuit și că se va efectua o anchetă pentru a afla cauza celor întâmplate.

Unul dintre pasagerii care s-au aflat la bordul aeronavei a filmat momentul în care motorul avionului se dezintegrează.

Foto: Captură Video / YouTube

