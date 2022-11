Este posibil ca hoții să fi sabotat sistemul de alarmă al muzeului. Chiar înainte de spargere, cablurile de internet din apropiere au fost tăiate, provocând întreruperi pe scară largă, iar poliția cercetează dacă furtul are legătură cu raidurile anterioare.

Întreruperile au făcut ca sistemul de alarmă să nu se declanșeze atunci când o ușă a fost deschisă, deși a putut înregistra momentul în care a avut loc jaful.

Angajații au descoperit sticlă spartă pe podeaua muzeului și monedele lipsă din vitrine, a doua zi dimineața.

Rupert Gebhard, șeful colecțiilor arheologice de stat, a deplâns pierderea, spunând că „se simte ca și cum ai pierde un vechi prieten”.

Yesterday, The biggest Celtic gold-find of the 20th century has been stolen from a Bavarian museum. All 483 golden coins have been taken. The artefacts were of immeasurable historical, cultural and archaeological value, and under of active research 1/https://t.co/LnKJThzpaA pic.twitter.com/3EWStyosmo