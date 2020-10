„La începutul pandemiei spuneam că nu vom avea un an normal ca în ceilalţi ani. Nu am avut sărbători pascale la fel ca în ceilalţi ani, nu am avut Rusalii, nu am avut concedii, nu am avut început de an şcolar. Deci nici aceste sărbători nu vor fi ca în ceilalţi ani. Haideţi să înţelegem că, dincolo de ce suportă corpul medical şi efortul spitalelor, trebuie să reglementăm sau să păstrăm acele reglementări din prespital. Această pandemie nu se tranşează în spital, ci în prespital. Acolo avem nişte reguli, le respectăm, avem o transmitere comunitară scăzută, avem cazuri puţine şi atunci putem şi noi, ca sistem medical, să respirăm”, a spus Tătaru.

Întrebat ce sfat le dă celor care vin în pelerinaj la Iaşi în această perioadă, ministrul Sănătăţii a spus că este importantă purtarea măştii, respectarea distanţării fizice şi evitarea locurilor aglomerate.

„Dăm aceleaşi sfaturi pe care le dăm de la începutul acestei pandemii. Portul măştii, distanţare, dezinfectant şi, în acelaşi timp, să ne dăm seama că mergem în locuri aglomerate. Evităm acele locuri în măsura în care putem să păstrăm nişte precauţii”, a spus Tătaru.

Referitor la numărul mare de pelerini care e posibil să ajungă la Iaşi, Nelu Tătăru a spus că are încredere în autorităţile locale că pot gestiona această situaţie. „Nu trebuie neapărat să ne gândim la un număr mare. Cei care vin şi trebuie să respecte nişte precauţii. Vrem nu vrem, suntem în timp de pandemie, vrem nu vrem sunt Sărbătorile Iaşiului, dar va trebui să le adaptăm contextului pe care îl trăim noi astăzi”, a spus ministrul Sănătăţii.

