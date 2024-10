„Nu am primit niciun ban. Nu am atins niciun ban. Ieri am văzut prima dată sau au văzut prima dată dosarul şi vă vor da datele tehnice din dosar. Nu, n-am atins niciun ban. Au fost nişte provocări, dar vă vor spune. Nici nu i-am luat”, a afirmat doctorul Nelu Tătaru la Parlament, potrivit news.ro.

Deputatul a adăugat că niciun pacient nu va putea spune că în cei 25 de ani de când este doctor a cerut mită pentru a face operații sau consultații medicale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Dacă există în cei peste 20.000 de pacienţi pe care i-am internat, pe care i-am tratat, pe care i-am operat sau pe care doar i-am consultat, vreunul care să spună în această viaţă că doctorul Tătaru a cerut sau a continuat actul medical, atunci… […] Recunoştinţa mea este zâmbetul lor, recunoştinţa mea este faptul că ei pot pleca pe picioare acasă şi zâmbetul care îl primesc inclusiv în oraş”, a subliniat Tătaru.

Nelu Tătaru spune că nimeni din PNL nu a vorbit cu el înainte de excludere

Recomandări Cernobîlul de la Valea Călugărească, Prahova. Autoritățile și-au dat acordul pentru un mare depozit de gunoi lângă munții de deșeuri industriale. „Roșia Montană se mută la noi!”

El a negat informaţia că s-au găsit în biroul său găini, ouă şi raţe, aşa cum spun procurorii DNA și a precizat că nimeni din partidul condus de Nicolae Ciucă nu a vorbit cu el înainte să fie exclus de la șefia PNL Vaslui.

„Sunt nevinovat. Am fost un om discret, am fost un om la locul lui. Nu voi comenta această decizie, chiar dacă nu m-a consultat nimeni din Partidul Naţional Liberal”, a punctat doctorul.

El a adăugat că este dezamăgit de decizia președintelui PNL, Nicolae Ciucă, pentru că „prezumția de nevinovăție nu a fost luată în considerație”.

„Dacă într-adevăr domnul Tătaru ar fi fost prins cu vreun ban în mână, dacă într-adevăr domnul Tătaru a luat, a pus mâna pe vreun ban, de ce poliţia care stătea la uşă nu a făcut un proces verbal de flagrant, să-l prindă cu banii în mână în acel moment?”, a spus şi avocata lui.

Nelu Tătaru, urmărit penal de DNA pentru luare de mită

Direcția Națională Anticorupție a anunțat pe 10 octombrie că fostul ministru PNL al Sănătății, Nelu Tătaru, este urmărit penal pentru luare de mită și are calitatea de suspect.

Imediat, la propunerea lui Nicolae Ciucă, Tătaru a fost demis de la conducerea PNL Vaslui şi nu va mai participa nici la alegerile parlamentare pe listele liberalilor, dar rămâne în partid.

Recomandări De ce vrea Maricel Păcuraru să-și anuleze condamnarea din 2014. Argumentul avocaților: „Infracțiunea de spălare a banilor nu mai este infracțiune”

Anchetatorii susțin că au probe că, în perioada 3 aprilie 2024-12 iulie 2024, medicul specialist Nelu Tătaru, angajat al Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Huși, a primit mită constând în „sume de bani cuprinse în general între 100 și 500 de lei, precum și bunuri alimentare, de la 45 de persoane (pacienți/aparținători)”.

Mita i-a fost dată pentru intervenții chirurgicale, consultații și eliberarea de rețete, spun procurorii, dar Tătaru s-a declarat nevinovat și a precizat că nu a condiţionat niciodată actul medical.

Ridicarea imunității parlamentare a lui Tătaru, așteptată azi

În acest context, procurorii DNA au cerut ridicarea imunităţii parlamentare pentru a putea să facă percheziţii informatice şi domiciliare, iar ridicarea imunității deputatului Nelu Tătaru este așteptată să se întâmple azi, 14 octombrie, prin vot, în Camera Deputaților.

Nelu Tătaru, 52 de ani, a fost ministru al sănătății în perioada pandemiei COVID, între martie 2020-decembrie 2020.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News