Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Atacul s-a petrecut în plină zi, în timp ce Çağdaş, un cunoscut influencer, se afla într-un taxi. Victima a fost lovită de cel puțin un glonț și se află în stare critică.

Totul a avut loc după un protest organizat în Olanda în sprijinul baronului drogurilor Hüseyin Baybaşin, aflat în închisoare. Un miting pentru eliberarea lui avusese loc, anterior, la Düsseldorf.

Manifestanții s-au adunat în fața Consulatului General al Olandei din Düsseldorf. Aceștia au cerut eliberarea lui Hüseyin Baybaşin, care execută o condamnare pe viață în Olanda.

Clanul kurd Baybaşin a devenit cunoscut în anii ’90 pentru traficul de heroină. Liderul clanului, Hüseyin Baybaşin, a fost supranumit „Pablo Escobar al Europei”.

La scurt timp după acest protest, a avut loc atacul violent. Ținta atacului a fost Çağdaş B., nepotul lui Hüseyin Baybaşin și fiul lui Abdullah Baybaşin (65 de ani). Acesta era pasager într-un taxi când autorii au atacat.

Atacul brutal a avut loc marți după-amiază, la ora 14,38, pe Kaiserstrasse, la doar câteva sute de metri de centrul vechi al orașului Düsseldorf.

Conform primelor investigații, taxiul a fost forțat să oprească de un alt vehicul. Poliția a declarat că atacatorii se aflau într-o mașină aparținând serviciului Uber. Aceștia au tras cel puțin 9 focuri de armă în partea stângă a parbrizului. Autorii au fugit și nu au fost prinși.

Serviciile de urgență l-au transportat pe Çağdaş B., la spital. Potrivit biroului procurorului, victima a fost operată peste noapte și se află în stare critică.

Olandezul Çağdaş B., 40 de ani

Atacul a fost făcut public pe contul X al lui Hüseyin Baybaşin. Acolo, acesta a explicat că două persoane necunoscute au deschis focul asupra vehiculului în care se afla nepotul său.

Oricine a comis acest atac josnic, trădător și laș, eu îi voi da personal răspunsul.

Cuvinte dure vin și din cercul victimei. La două zile după atac, un presupus consultant de social media a vorbit prin intermediul unui cont TikTok și a amenințat deschis: „ Îi voi găsi pe acești câini și le voi usca întreaga linie genealogică. Ar trebui să știe asta”.

