„Permiteți-mi să încep prin a-mi cere scuze pentru vocea mea, am făcut tot posibilul să-mi revin, am cerut sprijinul șefului nostru de urgență și pentru prima dată nu are nicio soluție”, a afirmat Nicolae Ciucă, zâmbind, în deschiderea evenimentului care a avut loc la Senat.

Prima ediție a Forumului euro-atlantic pentru reziliență, organizat la București, cu peste 1500 de participanți din zeci de țări, este o iniţiativă strategică a României, care „contribuie la întărirea rezilienţei NATO, UE și a statelor membre, precum și a statelor partenere”, a transmis Partidul Național Liberal, condus de Nicolae Ciucă.

