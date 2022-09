„Anul viitor o să avem cam 15 şantiere deschise, pentru că foarte curând o să semnăm contracte pe segmentele care vin din bani europeni şi o să ajungem să facem – pentru că e obligatoriu, conform contractului – 50 de kilometri pe an. Şi atunci, iarna viitoare o să fie mult mai bine decât iarna asta. În doi-trei ani, problema căldurii nu o să mai fie o problemă reală în Bucureşti”, a declarat Nicușor Dan la B1TV.

„Reţeaua principală are 1.000 de kilometri. Reţeaua principală, dacă o întreţii, ar trebui să ai un ritm cam de 30 de kilometri pe an, ca să nu ai niciodată probleme. Problema este că noi, ani de zile, am făcut cinci-şase-şapte kilometri, şi atunci kilometrii de conductă care nu sunt schimbaţi s-au acumulat. Ca să o refacem cu totul durează 20 de ani”, a declarat Nicuşor Dan.

În ceea ce privește aprovizionarea cu energie, Nicușor Dana a precizat că este optimist, mai ales că Guvernul a luat decizia să asigure furnizarea de gaze pentru consumatorii casnici.

„Sunt în momentul de față optimist că România va avea și că va prioritiza, în măsura în care nu va avea gazul pentru populație plus industrie, va prioritiza încălzirea individuală și centralizată, pentru că e logic să fie așa”, a afirmat Nicușor Dan.

Recomandări Niciun post de televiziune nu a prezentat publicului în principalul jurnal de știri tema banilor cheltuiți de partidele de la guvernare pe TV

„În ceea ce privește prețurile, ultima ordonanță de urgență a Guvernului dă un plafon pentru gazul achiziționat pentru încălzirea individuală și pentru încălzirea în sistem centralizat a localităților. Din punctul acesta de vedere, cel puțin în momentul în care suntem azi nu trebuie să ne facem griji”, a menționat Nicușor Dan.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Observatornews.ro Experiment Observator. Cât economisim dacă scoatem TV-ul din priză când plecăm de acasă: "Este un consumator invizibil"

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat cu tânăra care a găsit 21.800 de lei într-un bancomat și a plecat cu ei

FANATIK.RO Top 5 zodii care renasc din propria cenușă în această toamnă. Săgetătorii sunt triumfători

Orangesport.ro ALERTĂ | Un club din Liga 1 şi-a cerut falimentul. Când va fi judecată cererea. FOTO

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2022. Taurii pot pierde astăzi multe, fără să-și dea seama, în special în relațiile cu cei dragi, pierd teren și încrederea lor