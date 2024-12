În vârstă de 54 de ani, Nicușor Dan a preluat al doilea mandat de primar general al Capitalei, după ce a câștigat alegerile locale din București.

Data nașterii: 20 decembrie 1969, Făgăraș, județul Brașov

Iubită: Mirabela Grădinaru, manager la o companie auto

Copii: o fetiță de 8 ani și un băiețel de 2 ani



Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit pentru prima oară în 2005, când actuala iubită a primarului general al Capitalei era studentă în București, la Geografie.

„Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București, la Geografie. Îmi aduc aminte că se terminase sesiunea de examene, aveam bilet să mă întorc acasă, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenă ce fusese plecată cu bursă Erasmus în Franța. Am renunțat să mă mai întorc acasă și am ieșit cu mai mulți prieteni”, a povestit Mirabela Grădinaru.

„Am zis să mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de după sesiune sau de după zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicușor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, a adăugat Mirabela Grădinaru despre prima întâlnire cu Nicușor Dan.

Nicușor Dan și familia lui locuiesc în sectorul 5, într-o casă veche, unde ocupă etajul imobilului. Înainte de asta au stat într-un apartament, tot cu chirie, în zona Gorjului.

Educație – ce studii are Nicușor Dan

Nicușor Dan a absolvit, cu Diplomă de Bacalaureat, cursurile Liceului Teoretic „Radu Negru” din localitatea natală, Făgăraș, secția matematică-fizică, în anul 1988.

În timpul liceului, a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988, cu punctaj maxim.

La vârsta de 18 ani, s-a mutat la București pentru a studia matematica la Universitatea din București.

În 1992, Nicușor Dan a plecat în Franța pentru a-și continua studiile. A urmat cursurile École Normale Supérieure, una dintre cele mai prestigioase grandes écoles franțuzești, apoi a urmat cursurile de master la Universitatea Paris XI și și-a prezentat teza de doctorat în matematică la Universitatea Paris-XIII.

Cariera profesională – ce CV are Nicușor Dan

Matematician, cercetător și deținător al unui Doctorat în matematică, Nicușor Dan a fost unul dintre fondatorii și primul director administrativ al Școlii Normale Superioare București, o universitate creată pe modelul École Normale Supérieure în cadrul Institutului de Matematică din Academia Română.

„În anii 90, cu ideea de a opri exodul celor mai buni studenți români, am contribuit la crearea unei școli universitare de elită în științe, oferind condiții de învățământ comparative cu marile universități din Occident. Școala, operând din 2000, a dezvoltat un colectiv științific de renume, incluzând laureați ai premiilor Nobel. Absolvenții acesteia sunt recunoscuți la nivel internațional, mulți revenind în România. Am fost director executiv al școlii din 2000 până în 2006”, spune Nicușor Dan în biografia sa.

Este profesor de matematică și cercetător la acest institut al Academiei Române.

În 1998, Nicușor Dan a fondat Asociația „Tinerii pentru Acțiune Civică”, care dorea să adune tineri care doresc o schimbare în România.

În 2006, Nicușor Dan a înființat Asociația „Salvați Bucureștiul”, ca o reacție la demolarea caselor de patrimoniu de către speculatorii imobiliari, construcția de blocuri înalte de locuințe în cartiere protejate, cât și scăderea suprafețelor spațiilor verzi din București.

În martie 2008, asociația a publicat un raport, „București, un dezastru urbanistic”, în care se discutau problemele actuale ale Bucureștiului și metode de a se rezolva.

În 2012 a candidat la alegerile pentru primăria Capitalei, obținând 8,48% din voturi. S-a clasat pe locul 4, rma independentului Sorin Oprescu (care a fost însă susținut de USL), a lui Silviu Prigoană (candidatul din partea PDL) și a lui Vasile-Horia Mocanu (PP-DD).

Pe 1 iunie 2015, Nicușor Dan a anunțat lansarea platformei politice Uniunea Salvați Bucureștiul (USB). Începând cu august 2016, activitatea USB a fost extinsă la nivel național sub un nou nume, Uniunea Salvați România (USR)

Din 2020 – prezent este primarul general al municipiului București.

Cariera politică a lui Nicușor Dan

A candidat ca independent la alegerile din 2012 pentru primăria municipiului București, ocupând locul 4

Nicușor Dan a lansat platforma politică Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), care, din 2016, a fost extinsă la nivel național sub un nou nume, Uniunea Salvați România (USR)

A fost deputat de București în perioada 1016-2020

Nicușor Dan și-a dat demisia din USR la 1 iunie 2017, precizând că problemele și chestiunile religioase, sunt pericolele abaterii de la problema principală a partidului, și anume lupta împotriva corupției și este totodată refuzul său de a face parte dintr-un partid care se definește doar ca un partid al libertăților civile.

La a doua candidatură, în 2020, a obținut 42,8% dintre voturile alegătorilor, devansând primarul în funcție, Gabriela Firea de la Partidul Social Democrat (PSD)

În 2024 a câștigat un nou mandat de primar, la un scor mai mare față de cel din 2020. Nicușor Dan a obținut 47,94 la sută din voturile valabil exprimate.

Programul politic al lui Nicușor Dan – ce a promis în campanie

În programul electoral din 2020, „Împreună construim noul București”, a abordat teme și promisiuni pentru mobilitate urbană, mediu, creștere economică, cultură, termoficare, urbanism, siguranță și chiar educație și performanță.

Actualul primar al Bucureștiului susținea că a găsit primăria fără bani: datorii de circa 3 miliarde de lei, pe un buget de 4,5 miliarde de lei, iar în conturi doar câteva milioane de lei.

Transportul public din Capitală e văzut de Nicușor Dan ca singura soluție care poate face cu adevărat o schimbare pentru diminuarea traficului și, eventual, reducerea poluării.

Deși programul electoral menționa pistele de biciclete, acestea au trecut în plan secundar, dar sunt prevăzute într-un master plan care încă e în elaborare.

Primarul reales a recunoscut că nu a putut duce la bun sfârșit unele proiecte, dar a specificat că ele vor fi continuate în cel de-al doilea mandat al său.

Nicușor Dan crede că cele mai mari realizări din primul său mandat sunt în sfera transportului, a modernizării liniilor de tramvai și a semaforizării inteligente.

„Eu îmi doresc să rămân independent pentru că înseamnă să ai echilibru față de partide. E o activitate administrativă dificilă. Să activezi într-un partid este dificil”, a transmis Nicușor Dan.

Declarații ale lui Nicușor Dan

Nicușor Dan, despre posibila candidatură la președinție: „Da, nu se pune problema asta. Am primit un mandat pentru încă patru ani după cei 3 ani și jumătate pe care i-am avut. Am început niște lucruri pentru București. Orașul are niște probleme mari. Ăsta e mandatul”.

Nicușor Dan, despre posibilitatea ca el să fie candidatul unic la prezidențiale al partidelor pro-europene: „„E mult prea devreme ca să… Suntem la câteva ore după decizia care ne-a surprins pe toți, deși e foarte bine că s-a întâmplat. Trebuie sa facem toate analizele. Eu mi-aș dori un candidat de dreapta care să intre în turul doi și să câștige”.

Nicușor Dan, depre viitoarea guvernare: „Fără să dau nume de partide, eu cred că ar fi sănătos ca un partid pro-european să rămână în opoziție. Pentru că o să urmeze niște ani economici dificili, inevitabil guvernul se va eroda și, cum spune englezul, nu trebuie să pui toate ouăle într-un coș. Însă, din păcate, numerele din parlament nu ne ajută foarte mult cu multe variante și atunci între aceste două constrângeri ne aflăm”

Poze cu Nicușor Dan

