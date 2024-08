Noaptea Muzeelor la Sate, un eșec inexplicabil în Timiș: „E cel mai nefericit caz din toată țara”

Succesul înregistrat la nivel național de Noaptea Muzeelor a determinat Rețeaua Națională a Muzeelor din România să organizeze și Noaptea Muzeelor la Sate. Prima ediție a avut loc în 2023, iar în program s-au înscris peste 200 de spaţii muzeale şi culturale din România. Muzee sătești, case memoriale sau colecții private au fost vizitate de mii de oameni. Potrivit organizatorilor, fiecare obiectiv intrat în program a fost vizitat în medie de 100 de persoane, cu limite minime de 40-45 de persoane și maxime de 300 sau 400 de persoane.

La prima ediție a Nopții Muzeelor la Sate, ediția 2023, din Timiș s-a înscris un singur obiectiv: Casa Memorială Nikolaus Lenau din Lenauheim. Direcția de Statistică Timiș raportează în 2023 o creștere de 15 ori a numărului de turiști de la muzeul din Lenauheim. „La nivelul județului Timiș a crescut de 5-6 ori numărul de vizitatori în muzee și colecții publice”, a declarat Iosana Martinov, șef serviciu Diseminare Date din cadrul Direcției de Statistică Timiș.

Casa Memorială Nikolaus Lenau din Lenauheim. Foto: Facebook

Noaptea Muzeelor la Sate 2024, tot un singur obiectiv din Timiș

Pentru ediția din 2024 a Nopții Muzeelor la Sate, organizată în 31 august, din județul Timiș era înscris, până marți 27 august, tot un singur obiectiv, din 19 invitate. De această dată, la program participă Muzeul Cinegetic și Silvic din Charlottenburg, singurul sat rotund din România. „În anul 1838, pământurile din Charlottenburg au fost cumpărate de baronul Georg Simon Baron Sina de Hodosch et Kizdia. Fiica sa, Anastasia baroness Sina, s-a căsătorit în anul 1886 cu contele Siegfried von Wimpffen, care a gospodărit pământurile zonei începând cu anul 1891. În paralel, contele era şi un vânător pasionat, înclinație care l-a determinat să construiască în anul 1890 o casă de vânătoare (actualul muzeu cinegetic), devenită sediul Ocolului Silvic de mai târziu”, este prezentat obiectivul pe site-ul campaniei.

Muzeul pregătește pentru Noaptea Muzeelor la Sate un tur ghidat al muzeului și al expoziției din Centrul de Educație Ecologică „Descoperă Pădurea”. „Surprizele pentru copii vor veni sub forma unui joc potrivit pentru 1, 2 până la 15 copii, intitulat «Caută indiciul în expoziție», joc care, cu ajutorul indicilor, îi va duce în final la un răvaș cu o poveste a unui exponat din muzeu”, mai anunță gestionarii obiectivului turistic.

Muzeul pregătește multe activități pentru Noaptea Muzeelor la Sate

Timișul, o surpriză neplăcută

Dragoș Neamu, coordonatorul evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, susține că Timișul este o surpriză neplăcută, în condițiile în care, la potențialul economic și cultural pe care îl are județul, avea înscris până marți, 27 august, un singur muzeu. „Nu avem nicio explicație pentru această lipsă de interes. E o mare dilemă Timișul, raportat la potențial, la dinamică, vitalitate culturală. E cel mai nefericit caz din toată țara”, a declarat Dragoș Neamu.

Dragoș Neamu. Foto: Agerpres

Managerul evenimentului a mai declarat că județe precum Sălaj, Maramureș, Brașov, Sibiu, Iași participă activ cu mai multe obiective, fără a fi surprinzător, pentru că au o tradiție culturală consistentă. Există, însă și surprize plăcute, așa cum sunt Giurgiu sau Caraș-Severin. „Până și Giurgiu, care nu are o dinamică pe indicatorii de consum cultural, are trei obiective, de exemplu. Caraș-Severin e foarte activ. Asta iar e o surpriză plăcută. Clujul iar este o dilemă pentru noi. Cred că este cel mai interesant din punct de vedere etnografic din zona Transilvaniei și are doar trei obiective (n.r. înscrise pentru Noaptea Muzeelor la Sate). Dar Timișul este o mare dilemă pentru noi și momentan nu găsesc explicații”, a mai declarat Dragoș Neamu.

Colecția etnografică Pavel Diaconu, Sibiu

Explicațiile lipsei de implicare

Libertatea a încercat să afle motivele pentru care mare parte dintre cele 19 obiective turistice din Timiș invitate nu au răspuns pozitiv. „În aceeași zi avem sărbătoarea localității Bulgăruș, iar resursa umană nu ne permite să ne împărțim pe două evenimente și locații simultan. Casa Memorială Nikolaus Lenau va fi deschisă însă o săptămână mai târziu, în 7 septembrie 2024 când avem programată manifestarea Fiii satului – ediția a XI-a, organizată împreună cu HOG Lenauheim (n.r. asociație a foștilor locuitori șvabi), la care vor participa și foști locuitori șvabi ai satului care au emigrat în Germania. Mai mult, vom avea și o vizită din partea administrației din Kirner-Land, Germania, cu care avem un parteneriat de colaborare culturală de 10 ani”, a explicat Sebastian Horvath, administratorul public de la Lenauheim, acolo unde la prima ediție a fost singurul obiectiv din Timiș deschis de Noaptea Muzeelor la Sate.

În Teremia Mare sunt două obiective care ar fi putut participa: Muzeul Pompierilor și Centrul Cultural. La primăria din localitate ne-a răspuns o doamnă care a spus că Muzeul Pompierilor nu poate fi deschis pentru că șeful Serviciului de Voluntari pentru Situații de Urgență și-a dat demisia. La Dudeștii Vechi se află Muzeul Uniunii Bulgare din România. „Se fac un cămin, bibliotecă și muzeu, care sunt în construcție. Încă nu s-au definitivat lucrările”, a explicat bibliotecarul din localitate, Dorin Dronca.

Proprietar al unei colecții impresionante de costume populare, Marius Matei, din comuna Giroc, a explicat motivele pentru care nu poate participa cu colecția sa la Noaptea Muzeelor la Sate. „Am primit invitația și anul trecut, și anul acesta. Nu m-am înscris pentru că este o colecție foarte voluminoasă. Este cea mai mare colecție dedicată Banatului, conține peste 3.500 de piese. Unde le țin este mai mult în depozit. Ele sunt expuse strict în muzee și spații dedicate. Nu pot să schimb temperatura, nu pot să las lumina exterioară, am aparate de umiditate care controlează. Dacă ar veni cineva, toate lucrurile astea s-ar schimba și ar duce la o degradare a materialelor”, a explicat Marius Matei, potrivit căruia interesul din partea publicului pentru costumele din colecția sa este foarte mare, acesta fiind și motivul pentru care a expus în marile orașe ale țării.

Muzeul Traian Vuia

Contactat la rândul său pentru un punct de vedere, Claudiu Ilaș, directorul Muzeului Banatului, în subordinea căruia se află și Muzeul Traian Vuia din comuna cu același nume, a declarat că reprezentanții instituției au uitat pur și simplu să înscrie muzeul de la sat în program. „De Traian Vuia chiar am uitat și el, într-adevăr este la sat. Putem să îl introducem în proiect. E o bună idee. O să îl lăsăm deschis să fie lumea. Chiar ieri am făcut promovare pentru cei care vin de la mare să iasă de pe autostradă și să îl viziteze”, a declarat Claudiu Ilaș, director al Muzeului Național al Banatului Timișoara. Imediat după ce a fost contactat de Libertatea, Ilaș a luat decizia de a înscrie două obiective culturale aflate în administrarea Muzeului Banatului la acest eveniment. Este vorba de Muzeul Traian Vuia” și Sanctuarul neolitic de la Parta. În acest an, Noaptea Muzeelor la Sate are loc în 31 august. Detalii despre obiectivele din fiecare județ pot fi găsite pe www.noapteamuzeelor-la-sate.ro.

Foto: Facebook / Casa Memorială Nikolaus Lenau

