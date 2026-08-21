Noi amenzi rutiere în Bulgaria: cât te costă dacă depășești limita de viteză cu peste 50 km/h în localitate

Amenzi mai mari și camere pentru viteza medie, în Bulgaria

Legislația rutieră din Bulgaria a fost modificată prin noi prevederi care înăspresc sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație. Printre cele mai importante schimbări se numără introducerea controlului automat al vitezei medii cu ajutorul camerelor instalate pe rețeaua de drumuri și majorarea amenzilor pentru depășirea limitelor de viteză, relatează focus-news.net.

Potrivit noilor reguli, camerele de taxare utilizate până acum pentru verificarea vinietelor vor putea calcula timpul de deplasare între două puncte și vor determina viteza medie a vehiculelor. În cazul depășirii limitei legale, sistemul va emite automat un proces-verbal electronic.

Una dintre cele mai dure sancțiuni îi vizează pe șoferii care depășesc limita de viteză în localitate cu mai mult de 50 km/h. În această situație, legea prevede:

amendă de 357,90 de euro;

suspendarea permisului de conducere pentru trei luni.

Pentru fiecare 5 km/h peste această limită, amenda crește cu încă 25,56 de euro. În cazul unei noi abateri de același tip, sancțiunea financiară se dublează, iar permisul este suspendat din nou pentru trei luni. Dacă aceeași încălcare este comisă de trei sau mai multe ori într-un interval de un an, amenda se triplează, iar permisul este suspendat pentru șase luni.

Sancțiuni pentru telefon, centură și neacordarea priorității

Modificările legislative prevăd sancțiuni fixe pentru unele dintre cele mai frecvente abateri în trafic.

Printre acestea se numără:

folosirea telefonului mobil, a tabletei sau a altor dispozitive în timpul conducerii – 51,13 euro;

nepurtarea centurii de siguranță, atât de către șofer, cât și de pasageri – 51,13 euro;

neacordarea priorității unui alt vehicul sau unui pieton aflat pe trecere – 51,13 euro.

Pentru oprirea sau parcarea neregulamentară, amenda începe de la 25,56 de euro, iar dacă vehiculul este parcat pe trecerea de pietoni sau în stațiile de transport public, sancțiunea ajunge la 51,13 euro.

Imagine generată cu AI

Noile reguli îi vizează și pe pietoni. Traversarea străzii în timp ce folosesc telefonul mobil sau alte dispozitive care le distrag atenția este sancționată cu 51,13 euro. Traversarea pe culoarea roșie a semaforului sau în afara locurilor amenajate este amendată cu 25,56 de euro.

Au fost introduse și reguli noi pentru trotinetele electrice și biciclete:

viteza maximă admisă pentru trotinetele electrice este de 25 km/h;

purtarea căștii devine obligatorie;

este interzisă circulația pe timp de noapte fără lumini;

este interzis transportul unei a doua persoane și folosirea telefonului în timpul deplasării;

utilizatorii trebuie să coboare de pe bicicletă sau trotinetă atunci când traversează pe trecerea de pietoni.

Nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată cu amenzi de până la 25,56 de euro.

Amenzi mai mari și în transportul public

Schimbările legislative afectează și transportul public din marile orașe bulgare. Călătorii fără bilet pot achita pe loc o taxă de 25,56 de euro, evitând o procedură administrativă mai complicată. Dacă refuză plata imediată, autoritățile întocmesc un proces-verbal, iar sancțiunea poate ajunge la 153,39 de euro.

Totodată, biletele și abonamentele sunt integrate în sisteme digitale precum Apple Wallet, Google Wallet și aplicația Sofia Plus, iar lipsa validării cardului sau a biletului imediat după urcarea în mijlocul de transport este considerată contravenție.

Cum sunt anunțați șoferii despre amenzi

Digitalizarea administrației schimbă și modul în care sunt comunicate sancțiunile.

Șoferii pot primi notificări prin Sistemul de Comunicare Electronică Securizată (SSEV), Viber, SMS sau e-mail. Notificările pot conține informații despre abatere și linkuri pentru verificarea sau plata online a amenzii. În cazul unui control rutier, polițiștii pot înmâna pe loc procesele-verbale care nu au fost comunicate anterior.

Poți plăti mai puțin dacă achiți amenda în 14 zile

Legislația bulgară prevede o reducere de 30% pentru anumite amenzi dacă sunt achitate în termen de 14 zile de la comunicare.

Astfel, în cazul proceselor-verbale și al amenzilor electronice, șoferul plătește doar 70% din valoarea sancțiunii dacă respectă termenul.

Când poate fi contestată amenda și când se prescriu amenzile

Șoferii care consideră că au fost sancționați pe nedrept au dreptul să conteste procesul-verbal.

Termenele diferă în funcție de tipul sancțiunii:

amenda electronică poate fi contestată în 14 zile de la comunicare;

pentru procesul-verbal de constatare există un termen de 3 zile pentru depunerea obiecțiilor;

după emiterea deciziei de sancționare, aceasta poate fi contestată în instanță în 14 zile.

Legea bulgară prevede și termene de prescripție pentru executarea amenzilor.

Există două tipuri de prescripție:

prescripția obișnuită, care poate fi întreruptă prin demersurile autorităților de recuperare a datoriei;

prescripția absolută, care intervine după trei ani de la rămânerea definitivă a amenzii, indiferent de măsurile luate între timp de autorități.

Prescripția nu se aplică automat. Persoana sancționată trebuie să depună o cerere oficială pentru radierea obligației dacă termenul legal a expirat.

Recent, un șofer a rămas fără permisul de conducere și mașina pe care o conducea, în Bulgaria, după trei încălcări ale Codului Rutier în doar 9 minute. Cea mai gravă dintre ele: 138 km/oră în localitate

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