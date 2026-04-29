Prins de radar de 3 ori în 9 minute

Reprezentanții Poliției din Bulgaria au transmis un avertisment, după ce un șofer în vârstă de 18 ani a fost prins de radar de trei ori în doar nouă minute.

Conform publicației dariknews.bg, incidentul a fost înregistrat pe 21 aprilie, între orele 14:50 și 14:59, când tânărul conducea mașina tatălui său.

În acest interval, autoturismul a fost prins succesiv de trei dispozitive de control al vitezei, prima abatere fiind constatată la ora 14:50, pe o stradă din localitatea Smolian, unde mașina circula cu 65 km/h.

La doar trei minute distanță, la 14:53, aceeași viteză a fost înregistrată într-o altă zonă din oraș, pentru ca șase minute mai târziu, la 14:59, să fie prins circulând cu 138 km/oră.

Permis suspendat și mașină scoasă din circulație

După constatarea faptelor, polițiștii au întocmit un proces-verbal de contravenție. Agenții i-au suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de trei luni, iar autoturismul a fost retras din circulație pentru o lună. În plus, șoferul a primit o amendă în valoare de 500 de ruo.

Polițiștii bulgari le-au transmis șoferilor că viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave și le-au cerut să respecte limitele legale de viteză și regulile de siguranță în trafic.

Luna trecută, tot în Bulgaria, un șofer în vârstă de 21 de ani a fost prins de două ori în mai puțin de o oră conducând cu aproape 200 km/h pe un drum cu limită de 90 km/h. Și atunci, poliția i-a retras tânărului permisul de conducere și a scos mașina din circulație.

În februarie, o șoferiță a fost prinsă de radar de două ori în aceeași zi, pe aceeași stradă din Manchester, în doar 38 de minute. Femeia a fost amendată, a primit puncte de penalizare și a rămas fără permis pentru șase luni. Iar în martie, un șofer român de TIR a fost prins de radarele Anton și Dana, care au fotografiat peste 22.000 de șoferi și au dat amenzi de 1.000.000 de euro, într-un oraș german.

