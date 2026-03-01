Trump nu a spus când ar putea avea loc discuțiile

„Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme. Ar fi trebuit să ofere mai devreme ceea ce era foarte practic și ușor de făcut. Au așteptat prea mult”, a declarat Trump pentru The Atlantic.

Președintele a refuzat însă să spună când va discuta cu iranienii.

Cine sunt liderii iranieni care ar putea negocia cu SUA

Trump nu a spus nici cu ce lideri anume are de-a face administrația sa și a menționat că unii dintre cei cu care au discutat în trecut au fost uciși.

„Majoritatea acelor oameni nu mai sunt. Unii dintre cei cu care negociem nu mai sunt, pentru că a fost o lovitură puternică”, a spus el.

48 de lideri iranieni au fost uciși în atacul SUA, spune Trump

Comentariile președintelui au fost raportate imediat după ce a declarat unui reporter al Fox News că 48 de lideri iranieni au fost uciși în timpul atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

„Nimeni nu poate crede succesul pe care îl avem, 48 de lideri au dispărut dintr-o singură lovitură. Și lucrurile avansează rapid”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

Alireza Arafi i-a luat temporar locul lui Ali Khamenei până când Adunarea Experților va alege un nou lider. Foto: Profimedia

Cine i-a luat temporar locul lui Ali Khamenei

Alireza Arafi a fost numit duminică, 1 martie, membru jurist al Consiliului de conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider, a relatat agenția de știri ISNA, preluată de Reuters.

Într-un sistem marcat de un control ierarhic strict, viitorul lider suprem al Iranului este desemnat de către Adunarea Experților, un for format din 88 de clerici aleși prin vot popular, dar filtrați în prealabil de Consiliul Gardienilor.

În cazul vacantării postului prin deces sau demisie, această Adunare se întrunește pentru a alege un succesor cu majoritate simplă, căutând un înalt jurist care să combine cunoștințele profunde de jurisprudență islamică șiită cu viziunea politică și capacitatea administrativă necesare conducerii statului.

Pentagonul recunoaște primele victime militare în operațiunea contra Iranului

Trei soldați americani au fost uciși și alți cinci grav răniți în cadrul operațiunii împotriva Iranului, a anunțat duminică comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), primele victime americane cunoscute ale conflictului. Centcom nu a dezvăluit în comunicatul său detalii despre locația sau identitatea soldaților, potrivit AFP.

„Situația este în continuă schimbare, așa că, din respect pentru familii, vom reține orice informații suplimentare, inclusiv identitatea soldaților căzuți la datorie, până la 24 de ore după ce rudele au fost informate”, adaugă comandamentul american. Mai mulți alți soldați au suferit răni „ușoare” din cauza șrapnelelor și a comoțiilor cerebrale, dar sunt în curs de refacere, a precizat Centcom.

Donald Trump a avertizat sâmbătă că sunt de așteptat victime în rândul forțelor armate americane. „Eroi americani curajoși ar putea să-și piardă viața și am putea avea pierderi. Acest lucru se întâmplă adesea în război, dar nu facem acest lucru pentru prezent. Facem acest lucru pentru viitor. Și este o misiune nobilă”, a declarat președintele american.

