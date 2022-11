În urma atacului, au fost împușcate cel puțin nouă persoane, care au fost transportate la spitalul Universitar Temple. Două dintre victime sunt în stare critică, a anunțat poliția locală.

Ţinta trăgătorilor, care s-au întors la vehicul şi au plecat, a rămas necunoscută, a spus John Stanford, adăugând că poliţia investighează cazul.

Police say 9 people were shot in Kensington tonight after a black car pulled up near Allegheny and Kensington Ave and fired into crowd on sidewalk.

2 ppl critical…7 stable taken to Temple Hospital.

Police believe multiple shooters involved. @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/znDXLjrSQ6