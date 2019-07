”10 august a fost un eveniment nefericit. Acolo lucrurile au fost combinate. Eu cer ca niciun cetăţean, niciun român să nu mai fie bătut de un jandarm atât timp cât respectă legea, dar nici un jandarm să nu fie bătut sau jignit de către un cetăţean răuvoitor care încalcă legea. Acestea sunt lucruri foarte clare pentru mine”, a afirmat Nicolae Moga, în prima sa conferință de presă ca ministru.

El a mai spus că ”există democrație și libertatea de exprimare, dar trebuie să înțelegem ce sistem să aplicăm la nivelul ordinii publice”.



”Ne place cum este în UE, în Germania, Franța sau SUA, atunci stăm de vorbă și o să facem așa cum este acolo. Deocamdată avem o lege și niște regulamente care trebuie respectate cu strictețe”, a mai declarat el.

Moga a precizat că a avut deja o întâlnire cu comandanții de arme din minister la care a stabilit modul de lucru în MAI.

”La noi, aici, trebuie să se instaleze purul adevăr, pentru că numai așa putem să luăm măsuri în cunoștință de cauză. Am spus și că nu doresc ca la ușa mea să vină toți comandanții de arme în fiecare dimineață. Le-am spus că o să mă duc eu la toate structurile ale MAI și o să analize cu celeritate problemele pe care le au”, a spus Nicolae Moga.

Acesta susține că nu și-a dorit funcția de ministru de Interne și că știe care sunt dificultățile în exercitarea acestei demnități.

”Vă spun cu toată răspunderea că nu am vrut să ocup această funcţie, după cum bine ştiţi. Dar dacă tot a fost să fie, atunci ne apucăm de treabă serioasă (…) Dacă nu mă impun, înseamnă că nu am ce să caut în fruntea acestui minister. Ştiţi că am acceptat cu greu lucrul acesta. Ştiam din activitatea mea parlamentară că nu e de joacă aici, ştiam că lucrurile sunt complicate, ştiam toate lucrurile acestea. Să nu credeţi că sunt copil fără minte, care mi-am asumat o răspundere atât de mare fără să ştiu despre ce e vorba”, a declarat ministrul

Acesta a precizat că nu a reușit să aibă o întrevedere cu predecesoarea sa, Carmen Dan, din cauza unei probleme de sănătate a acesteia.

Citeşte şi:

UPDATE | Noii miniștri propuși au depus jurământul la Palatul Cotroceni. Nicolae Moga la Interne, Ramona Mănescu – la MAE, Mihai Fifor – vicepremier