Românul promotor al legionarismului căruia judecătorii i-au interzis să posteze mesaje în mediul online: „Libertatea de exprimare nu este un drept absolut”

Sentința, rămasă definitivă prin neapelare, a fost dată în dosarul penal în care bloggerul V.C.D. a fost găsit vinovat pentru incitarea la ură sau discriminare. Individul a fost condamnat și la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere.

Caz rar în care o instanță interzice un drept fundamental

Este una dintre situațiile rare în care o instanță din România interzice unui cetățean dreptul la liberă exprimare, garantat atât prin Constituție, cât și prin Carta Europeană a Drepturilor Omului. Decizia radicală a fost motivată de judecători prin faptul că libertatea de exprimare nu este una absolută, ci trebuie exercitată fără să încalce drepturile celorlalți cetățeni.

Timp de șase ani, bloggerul V.C.D. a coordonat activitatea unui grup de simpatizanți ai mișcării legionare, publicând constant pe site-ul său mesaje antisemite, xenofobe, de ură de rasă, denigrând categorii de persoane (evrei, romi, minorităţi sexuale), folosindu-se inclusiv de fotografii, conținut audiovizual, simboluri și texte care conțineau termeni peiorativi referitori la naționalitate, etnie, orientări sexuale etc.

Țintele aceluiași tip de discurs denigrator au fost inclusiv instituții ale statului cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale, respectiv Serviciul Român de Informații și Poliția Română, dar și șefii și angajații acestora.

Mesajele care au blocat accesul la rețelele de socializare

Bloggul abunda în texte care promovau idei, concepții și doctrine legionare, însoțite de fotografii și simboluri specifice organizațiilor de extremă dreaptă și mișcării legionare, respectiv: portrete ale liderilor legionari Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima, crucea triplă, svastica, salutul legionar, crucea celtică, mesaje de tipul: „Trăiască Legiunea și Căpitanul”, „Cuvântul Căpitanului”, „Înainte spre marea biruință legionară”. Inclusiv autorul acestor mesaje posta fotografii de tip selfie în timp ce efectua salutul specific Mișcării Legionare.

Bloggul a fost activ din 2017 și până în toamna anului 2023, când V.C.D. a fost reținut de poliție pentru 24 de ore, fiind ulterior lăsat în libertate.

În actul de acuzare, se arată că mesajele postate pe bloggul administrat de V.C.D. erau de ordinul zecilor de mii, frecvența cu care posta fiind aproape zilnică. Activitatea acestuia nu era urmărită doar de un grup restrâns de persoane, ba din contră. Chiar bloggerul se lăuda, într-un mesaj postat în iunie 2023, că site-ul său atinsese borna de 10.000 de vizualizări.

„Blogul meu are ZECI DE MII DE VIZUALIZARI, Neamul Romanilor nu se preda! Trăiască Legiunea și Căpitanul” este mesajul publicat de V.C.D. în data de 16 iunie 2023, cu câteva luni înainte să fie reținut de poliție.

Campania din afara internetului

Activitatea bărbatului nu se reducea doar la mesaje denigratoare postate pe internet, ci avea o activitatea intensă și în afara mediului online. Se lăuda adesea cu asta și nu se ferea să dea detalii despre proiectele sale. Își anunța susținătorii, pe care îi numea „noua generație a căpitanului”, că a primit o finanțare din Marea Britanie, de la doi «camarazi» care au contribuit cu 1.200 de lire. Cu acești bani a fost cumpărată o cantitate foarte mare de stickere cu portretul căpitanului și cu însemnele legionare care au fost lipite pe zidurile din zone sensibile ale Bucureștiului, dar și în țară.

„În atenția camarazilor și camaradelor: 12.500 de stickere urmează să ajungă în toată România! Rugămintea mea este să le lipiți cât mai aproape de sediile Poliției și SRI-ului, sclavii ăia ordinari să turbeze de nervi când ajung la muncă! Trăiască Legiunea și Căpitanul.

Camarazi si camarade, campania de afișaj a început pe întreg cuprinsul României! Doi camarazi din Marea Britanie au contribuit cu suma de 1.200 de lire sterline. Din nou vă rog să le lipiți cât mai aproape de sediile SRI-ului”, sunt doar două dintre miile de mesaje postate de V.C.D. pe blogul său.

Chiar el participa la campania de afișaj și se fotografia adesea în dreptul instituțiilor din București unde acționa: sediul Poliției Capitalei, sediile SRI, campusul universitar din Grozăvești, Hotel Radisson Blu sau Parcul Cișmigiu.

Tabere în Ilfov și Brașov pentru noua generație de legionari

Implicarea din afara online-ului nu se reducea doar la lipit de afișe. V.C.D. organiza tabere „de muncă” sau întâlniri între simpatizanții mișcării legionare. Aflăm din mesajele postate pe bloggul său la fiecare acțiune de acest gen, că noua generație de legionari se întâlnea la marginea pădurii de la Tâncăbești, sat din comuna Snagov, județul Ilfov, la Țigănești, județul Teleorman, la Predeal sau la Sâmbăta de Sus.

Aceste întâlniri între simpatizanții legionarilor erau frecvente, de cel puțin două-trei ori pe an. Fiecare eveniment era anunțat pe bloggul cu pricina, însoțit de mesaje denigratoare. Bărbatul știa că încalcă legea și că este urmărit.

„96 de ani de la înființarea Mișcării Legionare. Astăzi am fost la Mănăstirea… din Predeal, …

14 iulie 2023 În atenția camarazilor și camaradelor: luna aceasta avem acțiunea de la Sâmbata de Sus, comemorarea «Moșului» și partizanilor anticomuniști, vie amintirea lor, și tabără de munca. Trăiască Legiunea și Căpitanul.

30 august 2023 Predeal, septembrie 2023: comemorarea anuală a martirilor torturați și asasinati (…) Slujba de pomenire urmează să aibă loc la Mănăstirea… din Predeal. Se strâng legionarii, vin camarazii.

3 septembrie 2023 Mâine dimineață, ora 10.30, ne întâlnim în Predeal: comemorarea anuală a martirilor.

17 februarie 2023 În atenția camarazilor și camaradelor: continuam pana cand ajungem în închisoare! Propaganda legionara, nationalist-ortodoxa, luptăm până la ultimul împotriva mafiei politice, Noii Securitati Bolsevice – SRI, Ministerului Interlop de Interne – brațul armat al mafiei politice. Traiasca Legiunea

În aceasta dimineață am fost la Tâncăbești, (…) alături de camarazii din provincie: am spus rugăciuni, am cântat «Sfântă Tinerețe», alte cântece legionare, a fost tare frumos”, sunt mostre de conținut ale site-ului, mesajele fiind însoțite de imagini care indică participarea la evenimentele menționate.

Gelu Duminică și Zelenski printre țintele bloggerului

O parte dintre fotografiile distribuite pe bloggul administrat de V.C.D. nu au fost șterse încă. Deși site-ului nu mai este alimentat cu mesaje denigratoare de la momentul reținerii administratorului (noiembrie 2023), multe dintre texte și fotografii sunt încă publice și pot fi accesate de oricine.

Întâlniri între adepții noii mișcări legionare, denumite tabere de lucru, aveau loc încă din 2017, la Predeal sau Ilfov. Deși erau supravegheate de către autorități, acestea nu au fost întrerupte niciodată. Mesajele care anunțau evenimentele nu pot fi reproduse, fiind pline de vulgarități.

Au fost semnalate ca atare atât de către procurori în actul de acuzare, dar și de către prietenii cu care V.C.D. discuta la telefon. Printre victimele devenite subiect de batjocură au fost: sociologul de etnie romă Gelu Duminică și studenții săi, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, dar și lideri ai comunității evreiești.

Sunt mii de mesaje cu injurii transmise fără restricții timp de șase ani, care i-au adus într-un final bărbatului inculparea și ulterior condamnarea și interzicerea dreptului la liberă exprimare de care a abuzat, așa cum au apreciat judecătorii.

Adepți printre adolescenți

Potrivit reacțiilor la mesaje, bloggerul V.C.D. avea adepți din toate mediile. Printre aceștia, și adolescenți sau tineri care îi urmăreau activitatea. Bărbatul susținea în postări, în dese rânduri, că era oprit pe stradă de diverse persoane care îl felicitau pentru activitate.

„Ce îmi scrie un copil de 19 ani: «Mi-am facut și eu tatuajul tău cu gardul legionar!». Așa vă vreau! Trăiască Legiunea și Căpitanul”, anunța V.C.D. în 11 iunie 2023. O zi mai târziu se lăuda că „au ajuns să mă oprească oamenii pe stradă și-n parc”, astfel de postări fiind frecvente în ultimul an când bloggul său fusese accesat de mii de curioși, deveniți în cele din urmă adepți ai mișcării.

Spre finalul lunii noiembrie 2023, procurorii au declanșat o serie de percheziții care au vizat activitatea bloggerului, la domiciliul său găsindu-se zeci de stickere cu însemne legionare, dar și alte elemente de propagandă legionară care dovedeau clar înclinațiile bărbatului.

Trimis în judecată la începutul verii anului trecut, procesul s-a finalizat repede, în doar două termene de judecată. A recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedură simplificată. Este un avantaj de care beneficiază anumiți infractori prin intermediul căruia scapă de o treime din pedeapsă.

Cum au motivat judecătorii anularea dreptului la liberă exprimare

În instanță, inculpatul a adus acte medicale, susținând totodată că suferă de pe urma decesului părinților săi, nefiind un rasist în realitate. A recunoscut în întregime faptele de care a fost acuzat, explicând că activitatea sa a avut un scop educativ, scuză care nu a fost acceptată de magistrați. Judecătorii au sesizat că limbajul injurios și vulgar folosit în mesajele sale este „absolut incompatibil cu un scop educativ”.

Instanța a explicat de ce este cazul ca lui V.C.D. trebuie să i se interzică, chiar și pentru o perioadă de trei ani, un drept fundamental, cel al liberei exprimări, garant de Constituție. Este o decizie rară, care se ia cu greu inclusiv în instanțele din alte țări europene.

Judecătorii bucureșteni au motivat decizia radicală invocând că bloggerul a abuzat de acest drept, ingerința statului fiind justificată și necesară „pentru a preveni încălcarea drepturilor și libertății fundamentale ale altor persoane și respectării memoriei victimelor unor infracțiuni deosebit de grave, precum și pentru a menține ordinea statului de drept”, se arată în motivarea deciziei de condamnare.

Dreptul la liberă exprimare, garantat fiecărui cetățean român atât prin Legea Fundamentală, cât și prin Carta Europeană a Drepturilor Omului, nu este un drept absolut, ci trebuie exercitat în limitele drepturilor corelative ale celorlalți cetățeni, cum ar fi dreptul la demnitate.

Exercitarea abuzivă a acestui drept este semnalată inculpatului chiar de prietenii săi, după cum rezultă din convorbirile telefonice interceptate, fiindu-i subliniat faptul că postările sale incită la ură și discriminare față de categoriile sociale menționate, precum și faptul că susținerea sa față de Mișcarea Legionară și față de conducătorul acestuia trebuie să respecte rigorile legii”, se arată în motivarea instanței de judecată.

Curtea a constatat că ingerința statului a fost prevăzută de lege și a fost necesară într-o societate democratică pentru prevenirea tulburărilor sociale și săvârșirea de infracțiuni, precum și pentru protecția reputației și drepturilor celorlalți cetățeni.

În România este interzisă promovarea, în public, de idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, fiind incriminat totodată și incitarea la ură sau discriminarea.

