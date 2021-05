Într-o intervenție telefonică la Digi24, cu o zi înainte ca elevii din București să revină în cea mai mare parte a lor în băncile școlii, prefectul Capitalei a arătat că nu știe numărul de profesori vaccinați.

El a argumentat că sunt numeroși dascăli care s-au vaccinat și prin maratoanele organizate în București pe lângă cei care s-au programat prin platformă în etapa dedicată special celor din educație.

Anterior, Sorin Cîmpeanu afirma că odată cu creșterea accesibilității la vaccinare, nu mai există la nivelul Ministerului Educației o statistică exactă, potrivit Digi24.

Cred că am trecut de 50%, nu am datele, nu le are nimeni.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației