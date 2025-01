Povestea, descoperită în august 2023

Lt. col. Ionela B. a delapidat suma de 915.741,38 de lei, pe care i-a dat unui așa-zis medic american, care s-ar fi aflat în Siria, de care s-a îndrăgostit pe Instagram.

Banii provin din fondurile operative ale SRI, care trebuiau să fie utilizate, potrivit legii, pentru finanțarea operațiunilor secrete. Povestea șocantă s-a derulat în perioada aprilie – iulie 2023, fiind descoperită în luna august, în urma unui control efectuat de către Direcția Financiară din cadrul SRI.

Reprezentanții instituției au sesizat Parchetul Militar. Pusă în fața probelor, femeia a recunoscut tot și a dat detalii complete despre cum a sustras și cheltuit banii.

În final, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 4 ani, care a fost admis, în 22 ianuarie 2025, de Tribunalul Militar București. Infracțiunea reținută de procuror a fost cea de delapidare în formă continuată.

Responsabilă cu gestionarea fondurilor pentru operațiuni secrete

După realizarea verificărilor, în august 2023, reprezentanții SRI au luat mai multe note explicative de la propriii angajați ce aveau atribuții în gestionarea fondurilor operative, inclusiv de la lt. col. Ionela B., moment în care aceasta a recunoscut sustragerea sumei respective din propria gestiune.

În 5 august 2023, femeia și-a dat demisia din cadrul SRI. Instituția s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 915.741,38 de lei. Femeia era angajată în SRI din octombrie 1999, îndeplinind în decursul timpului mai multe funcții și activând în cadrul mai multor subunități, fiind inițial salariat civil după care, începând cu data de 1 august 2003, a fost chemată în rândurile cadrelor militare ca subofițer.

Ionela B. și-a început activitatea în calitate de cadru militar în U.M. 0221 București (Direcția Generală Suport Operațional) iar la data de 15.12.2006, a fost trecută în corpul ofițerilor activând în același domeniu funcțional din aceeași unitate.



Începând cu data de 01.01.2021 a fost mutată în interesul serviciului la U.M. 0362 București, unde a îndeplinit funcția de șef birou și a asigurat servicii de specialitate pentru U.M. 0221 București. La data de 01.02.2023 a fost numită în funcția de ofițer specialist principal și împuternicită șef serviciu în cadrul aceleiași unități militare (n.r. – U.M. 0221), funcție pe care a deținut-o până la data de 05.08.2023, când a fost trecută în rezervă ca urmare a depunerii raportului de demisie.

Americanul, presupus medic neurolog în Siria

Potrivit anchetei, în calitatea de mânuitor fonduri operative, angajata avea obligații legate de comunicarea către Direcția Financiară a datelor necesare eliberării de numerar, de eliberare a sumelor aprobate către personalul care efectuează plăți, de efectuare a operațiunilor de evidență și casă pentru cheltuielile operative și de elaborare și transmitere spre aprobare ordonatorului de credite a necesarului de fonduri pentru luna viitoare.

Practic, aceasta gestiona sumele de bani ce reprezentau fonduri operative și care trebuiau remise ofițerilor operativi în baza unor rapoarte aprobate în prealabil de conducerea UM 0221 București.

Femeia le-a declarat procurorilor că banii sustrași au fost însă remiși prin virament bancar, în marea lor majoritate (suma de 850.971,22 de lei, mai puțin 1.500 USD, care au provenit din fondurile bănești personale), unui anume bărbat, pe care l-a cunoscut pe Instagram și care s-a prezentat drept cetățean american, de profesie medic neurolog.

„La începutul lunii martie 2023, am fost contactată pe aplicația Instagram de către o persoană de sex masculin, care s-a recomandat de profesie medic neurochirurg. Acesta m-a contactat în urma unei fotografii de-a mea, postată pe pagina mea de Instagram. Verificându-i contul la momentul respectiv, părea că este vorba despre o persoană reală și am început să purtăm un dialog. Discuțiile erau unele normale, referitoare la preocupările cotidiene (familie, copii, hobbyuri, dacă este singur, dacă este căsătorit sau divorțat etc.). Contul avea alocată și o fotografie a acestui individ, un bărbat caucazian, în vârstă de aproximativ 50 de ani, brunet, care în anumite poze apărea și lângă un copil în vârstă de aproximativ 10-12 ani, un băiețel”, a declarat fosta angajată a SRI.

Femeia a mai susținut că discuțiile amicale pe care le avea pe rețeaua Instagram erau purtate cu intenția de a avea o relație cu persoana respectivă și, eventual, de a se și întâlni la un moment dat.

„Mi-a spus că este medic neurochirurg și, la momentul respectiv, se afla într-o misiune în Damasc, fiind angajat cu contract de muncă de către guvernul american. Mi-a spus că este cetățean american, rezident în Chicago, văduv și că are un copil care ar fi împlinit vârsta de 12 ani pe 23.04.2023. Mi-a mai spus că se află în Siria împreună cu trupele americane dislocate acolo, el fiind medic și ar fi trebuit să ne vedem după terminarea misiunii lui acolo, pe la sfârșitul anului 2023. Vorbeam pe Instagram cu acesta aproape zilnic și, la un moment dat, în cadrul discuțiilor pe care le-am purtat cu el, mi-a spus că există o posibilitate să plece într-o permisie pentru a-și vedea copilul de ziua lui, acesta fiind bolnav de leucemie”, a mai relatat aceasta.

Banii, virați în mai multe conturi din Turcia

După ce i-a câștigat încrederea, presupusul medic, pe care, de altfel, nu l-a întâlnit niciodată fizic ținând legătura cu el doar prin intermediul telefonului mobil și a rețelei Instagram, i-a solicitat în mod repetat sume de bani sub diferite pretexte (achiziție bilete avion, încetare contract colaborare cu armata americană, contravaloare operație a unui copil bolnav etc.), indicându-i totodată mai multe conturi bancare, aparținând unor cetățeni străini, unde să efectueze plățile.

Sumele sustrase de către femeie din casieria unității au fost depuse de aceasta, în numerar, prin intermediul diferitelor ATM-uri și sucursale ale unei unități bancare din București, în contul său personal. Din acest cont a transferat sumele sustrase în contul său în dolari, deținut la aceeași bancă, prin operațiuni de schimb valutar, sau în contul său deschis la Revolut Payments UAB.

Ulterior, banii au fost virați din contul său deschis în valută (USD) către conturile mai multor cetățeni străini ce i-au fost indicați de către așa-zisul medic.

„Primele sume de bani sustrase din gestiunea pe care o aveam la UM 0221 București le-am scos în cursul lunii aprilie 2023. Pe data de 10.04.2023, am luat din banii unității contravaloarea sumei de 5.500 de dolari (aproximativ 27.500 de lei), pe care i-am remis-o acestui bărbat, motivat de faptul că avea nevoie de bani pentru a-și plăti biletele de avion din Siria către Statele Unite”, spune femeia în declarația dată anchetatorilor.

„Banii i-am luat cash din fișetul meu din birou unde îi țineam și i-am depus în contul meu. Îmi creditam contul personal cu diverse sume de bani astfel sustrase din gestiunea mea, după care fie le schimbam în dolari, în contul meu de dolari deținut la aceeași bancă, după care îi transferam online în conturile indicate de el, fie îmi alimentam contul meu de Revolut”, descrie angajata SRI mecanismul de delapidare.

„Iubitul” i-a indicat mai mulți prieteni cărora să le trimită bani

„Din cei 15.000 de dolari solicitați, i-am dat acestuia o primă tranșă pe data de 18.04.2023, în cuantum de 5.000 de dolari. Acești 5.000 de dolari i-am transferat din contul meu de lei în contul meu de dolari, după care i-am transferat în același cont în care i-am transferat și pe primii 5.500 de dolari. A a doua tranșă, în valoare de 10.000 de dolari, i-am remis-o pe 21.04.2023, în mod similar”, le-a mai spus femeia procurorilor militari.

Similar, a descris și operațiunile ulterioare, prin care a remis tranșe de 5.000, 10.000 și 15.000 de dolari în conturile unor persoane indicate de „iubitul” de pe Instagram. Printre beneficiari apar numele Isaac Yamikani Kaputalamba, Shukurova Dilyara, dar și alții, cum ar fi Mteliso, Sallan, Guc, ale căror conturi aparțineau unor bănci din Turcia.

În plus față de banii virați în conturile bancare, femeia a mai fost de acord cu debitarea contului său de Revolut cu suma de 122.618,13 de lei către un cont deschis pe platforma de tranzacționare criptomonede Binance. Operațiunile au fost derulate cu acordul femeii, care a pus la dispoziție toate informațiile (cont, username, parolă, detaliile integrale ale cardului, inclusiv data expirării și CVV-ul) către un anume Agoni Progress Ikhuoria, cetățean de origine nigeriană.

„În niciun moment nu am ținut o evidență a banilor sustrași din gestiunea UM 0221 București, însă îmi însușesc ca fiind sustrasă de către mine întreaga sumă de 908.458,54 lei, reclamată de UM 0221 București”, a mai spus fosta angajată a SRI, potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției.

Cum s-au disculpat șefii femeii

Anchetatorii au audiat ca martori și cadre militare cu funcții de conducere. „Chiar dacă eu, în calitate de comandant al UM 0221 București, o aveam în subordine pe linie de mânuire fonduri operative pe lt. col. B. Ionela, nu aveam atribuții și nici nu aveam posibilitatea tehnică de a-i face acesteia un control operativ asupra sumelor de bani pe care le gestiona, aceste atribuții căzând practic în sarcina Direcției Financiare. Eu nu puteam astfel să îi cer să-mi prezinte situația soldului de casă pentru a face o verificare încrucișată asupra concordanței între soldul scriptic și existentul faptic în casă”, a spus comandantul UM 0221.

Acesta le-a mai relatat procurorilor militari că „dinamica afinităților operative făcea practic imposibilă o apreciere foarte exactă asupra sumelor ce urmau a fi cheltuite în scopuri operative într-o lună calendaristică, existând situații în care sumele de bani solicitate anterior nu erau cheltuite integral sau era necesară suplimentarea acestora”.

Astfel, potrivit comandantului, anual se alocă un buget destinat acestor cheltuieli cu fonduri operative din care lunar, în baza solicitărilor venite de la ofițerii operativi, se ridică banii de la Direcția Financiară.

Necesarul de cheltuieli pentru luna următoare era comunicat mânuitorului de fond (în perioada respectivă fiind lt. col. Ionela B.) de către șefii structurilor operative, în baza solicitărilor venite de la ofițerii operativi, iar toate cererile erau centralizate de către aceasta. Suma rezultată era solicitată Direcției Financiare după ce, în prealabil, era aprobată de conducerea UM 0221 București.

„Mărturisesc că nu m-am gândit niciodată că acești bani ar putea să dispară din casieria unității în condițiile în care ei erau ridicați din casieria Direcției Financiare și transportați sub pază armată în casieria unității noastre, pe care o gestiona lt. col. B. Ionela”, a declarat, la rândul său, înlocuitorul comandantului unității.

Invocă lipsa personalului necesar inspecțiilor

Șefa departamentului financiar-valutar din cadrul Direcției Financiare în perioada de referință a declarat, și ea, că nu a avut cunoștință de sustragerea din gestiune a sumei respective, motivând că lipsa de personal cu care s-a confruntat Direcția Financiară în acea perioadă a făcut practic imposibilă verificarea gestiunii angajatei la finele trimestrului 2 al anului 2023 din cauza unui volum foarte mare de activitate.

În final, magistratul de la Tribunalul Militar București a considerat că pedeapsa cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpată este „suficientă pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate”.

În perioada de supraveghere, fosta angajată a SRI va trebui să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile. Instanța a lăsat nesoluționată latura civilă, urmând ca, mult mai probabil, în cazul în care femeia nu a plătit sau nu va plăti prejudiciul, SRI să deschidă un proces civil împotriva acesteia.

