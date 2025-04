În urma votului exprimat de concurenții din Tribul Lupilor, Bitză a fost trimis la duel, iar Vasile Petrovschi, cel care avea colanul de imunitate personală, a fost nevoit să nominalizeze și el un concurent spre eliminare. Numele rostit de acesta a fost cel al lui Sebastian Coțofană.

În urma duelului de eliminare dintre Bitză și Sebastian Coțofană, primul a ieșit câștigător, iar cel din urmă s-a văzut eliminat și a fost nevoit să părăsească Survivor România 2025.

La scurt timp după ce a plecat din Republica Dominicană și s-a întors în România, Sebastian Coțofană a oferit pentru Libertatea primele declarații despre eliminarea lui din show-ul de la PRO TV.

„Am părăsit competiția în urma jocurilor de culise la care eu nu mă pricep. Șușotelile pe la colțuri, trădarea și minciunile spuse privind în ochi oameni nu au făcut niciodată parte din setul meu de abilități, motiv pentru care, după unificare, nu am mai simțit că mă regăsesc în colectiv, în atmosferă și nici măcar în numele noului trib. Deși mi-aș fi dorit să continui competiția, ideea de a mă trezi în fiecare dimineață obligat să văd unele fețe de oameni mici și meschini mă măcina și îmi fura din motivație.

Am rămas cu experiența sufletească bogată câștigată în aceste săptămâni, cu încrederea de sine pe care am clădit-o, cu adaptarea perfectă la condițiile de viață, cu dovezile că eu nu voi muri de foame nicăieri pe acest pământ, cu mândria că am fost diplomat, elegant și vesel în momente în care alții vedeau numai părțile întunecate, cu conștientizarea a ceea ce este cu adevărat semnificativ și pe insulă și în viața reală”, a spus Sebastian Coțofană în exclusivitate pentru Libertatea.

