Joanna Cox a fost diagnosticată cu hipersomnie idiopatică în 2021, după ani de somn excesiv în care s-a străduit să rămână trează în timpul zilei. Înainte de a fi diagnosticată, femeia a spus că adormea în locuri neobișnuite: într-un club, atunci când ieșea în oraș, și chiar în timp ce conducea mașina.

Atunci când se trezește, femeia își prepară shake-uri proteice și mâncăruri gata preparate, pentru că sunt „rapid” de consumat în cazul în care adoarme din nou.

Femeia spune că nu știe ce a cauzat această afecțiune și speră să găsească un medic care să o ajute să își gestioneze simptomele.

„Sincer, îmi distruge viața, sunt ca Frumoasa adormită din viața reală. Nu pot fi trezită odată ce am adormit. Nu pot să lucrez, nu-mi pot face niciodată planuri pentru că nu știu dacă voi fi trează. Mă trezesc fără să știu ce zi este sau cât timp am dormit”, a spus Joanna Cox, pentru The Sun.

Joanna a început să aibă simptome în 2017, când a observat că se simte extrem de obosită în timpul zilei. Afecţiunea a continuat să se înrăutăţească de-a lungul anilor, iar acum femeia se luptă să rămână trează mai mult de câteva ore pe zi, notează The Sun.

Femeia locuiește singură, dar este vizitată în mod regulat de cele două fiice ale sale, Caitlin Cox, în vârstă de 20 de ani, și Isabelle, în vârstă de 18 ani.

„Nu îmi pot imagina să fiu cu cineva cu această afecțiune. Este cu adevărat supărător când oamenii spun că sunt doar «leneșă» sau că trebuie să setez mai multe alarme. Este mult mai mult decât atât – nu pot funcționa normal. E groaznic și nu doresc asta nimănui”, a mai spus femeia.

