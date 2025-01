O companie americană, cu doi români între fondatori, a strâns investiții de 15 miliarde de dolari

Rundă de investiții de miliarde de euro

Compania, fondată în 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley, are în echipă doi co-fondatori de origine română: Ion Stoica, președinte executiv, și Matei Zaharia, chief technologist. CEO-ul companiei este Ali Ghodsi.

Runda totală de investiții, de tip Series J, a inclus 10 miliarde de dolari în investiții equity și 5,25 miliarde sub formă de împrumuturi strategice.

Printre investitori se numără giganți precum Meta (compania-mamă a Facebook), fonduri de investiții din Singapore (Temasek Holdings) și fondul suveran din Qatar, dar și bănci de renume global, precum JP Morgan Chase, Goldman Sachs și Citigroup.

Conform Bloomberg, această rundă de finanțare este una dintre cele mai mari înregistrate vreodată pentru un startup privat, fiind condusă de Thrive Capital, Andreessen Horowitz, DST Global și Insight Partners.

Databricks dezvoltă tehnologii pentru baze de date, fiind specializată în soluții care colectează, analizează și distribuie date.

Compania are peste 10.000 de clienți la nivel global, inclusiv 300 de clienți recurenți, și înregistrează o creștere a veniturilor de peste 60% de la an la an.

Investițiile obținute vor fi folosite pentru extinderea internațională, achiziții și dezvoltarea de noi soluții tehnologice.

Startup-ul american este un lider în industria tehnologiei, în special în contextul ascensiunii inteligenței artificiale.

Databricks rămâne una dintre cele mai valoroase companii private din lume, amânând listarea pe bursă pentru a-și consolida poziția de lider pe piața globală.

Cine sunt cei doi români, co-fondatori Databricks

Ion Stoica şi Matei Zaharia, doi dintre cei 7 co-fondatori ai companiei Databricks, evaluată la peste 60 de miliarde de dolari, deţin între 5% şi 6% din companie.

Ion Stoica și Matei Zaharia, doi dintre cofondatorii Databricks – Captură Databricks.com

Ion Stoica, unul dintre cei mai bogați români

Ion Stoica este co-fondator și președinte executiv al Databricks, profesor în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor la UC Berkeley, și co-director al AMPLab.

La AMPLab, Ion Stoica a condus dezvoltarea mai multor proiecte software open source de mare renume, inclusiv Apache Spark, Apache Mesos și Tachyon.

În 2006, a co-fondat Conviva, un start-up specializat în tehnologii de distribuție video la scară largă, unde ocupă poziția de CTO.

Stoica este membru al Asociației pentru Mașini de Calcul (ACM) și a fost distins cu numeroase premii, inclusiv SIGCOMM Test of Time Award în 2011 și ACM Doctoral Dissertation Award în 2001.

El deține un doctorat în inginerie electrică și informatică de la Universitatea Carnegie Mellon și un masterat în informatică și inginerie de control de la Universitatea Politehnică din București, potrivit datelor disponibile pe Databricks.

Ion Stoica a ajuns în SUA în 1994. Profesorul universitar este unul din cei șase români din topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume.

Deși nu urmărește neapărat câștiguri financiare, succesul său în afaceri l-a făcut să acumuleze o avere impresionantă. Stoica este cunoscut pentru discreția sa și pentru dorința de a contribui la progresul societății prin cercetare și inovație.

Ion Stoica are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari și este pe locul 2410 la nivel mondial și pe locul 4 în România.

Matei Zaharia, cel mai tânăr miliardar român

Ion Stoica este urmat de partenerul său de afaceri, Matei Zaharia, care ocupă locul 5 în România, în topul Forbes al celor mai bogați români și locul 2410 în lume, cu o avere estimată la 1,2 miliarde dolari.

De altfel, Matei Zaharia este și cel mai tânăr miliardar român, la 38 de ani.

Matei Zaharia este co-fondator și CTO al Databricks, precum și profesor asociat de informatică la UC Berkeley.

A dezvoltat Apache Spark în timpul doctoratului său la UC Berkeley, un motor de analiză de date utilizat global, și a contribuit la alte proiecte importante, precum MLflow și Delta Lake.

Cercetările sale recente se concentrează pe îmbunătățirea modelelor lingvistice mari (LLM) prin integrarea acestora cu surse externe de date.

Zaharia a fost premiat cu Premiul pentru disertație doctorală ACM și Premiul prezidențial pentru carieră timpurie (PECASE) în SUA.

Miliardarul s-a născut în România, dar a plecat, în copilărie, cu familia sa, în Canada, iar apoi a ajuns în SUA.

