UPDATE ora 15:00: Dacian Cioloș, președintele USR, a declarat că a discutat cu liberalii despre refacerea coaliției și ca premierul să fie de la PNL. De asemenea, Cioloș a mai spus că PNL trebuie să anunțe miercuri seara sau joi ce decizie va lua cu privire la refacerea coaliției.

„Am discutat despre refacerea coaliției. Noi am spus că, dacă începem negocierile, trebuie să fie un mesaj clar de la PNL. Am convenit că dacă începem negocierile pentru refacerea coaliției, data viitoare să participe și UDMR. Nu am discutat nume de premier, am discutat ca premierul să fie de la PNL, însă nu am discutat detalii. Pentru noi e simplu în această seară sau mâine PNL ne spune dacă vrea sau nu să refacă coaliția, dacă vrea atunci de mâine să începem aceste discuții. Dacă nu vor, ci vor să meargă cu PSD, probabil că de mâine vor începe discuțiile cu PSD.”, a declarat Dacian Cioloș.

UPDATE ora 14.43: După întâlnirea cu USR, Cîțu a spus că sunt „șanse mari să refacem Coaliția”, când a fost întrebat de acest aspect. El a precizat că acest lucru nu înseamnă că a fost luată decizia de refacere a coaliției cu USR, ci că s-au discutat lucruri de principiu, privind un acord mai detaliat decât cel încheiat anterior.

„Am discutat despre principii și despre cum vom putea reface această coaliție, am vorbit de programul de guvernare. Am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției mult mai în detaliu și am vorbit despre guvernul guvernare. Premierul va fi de la PNL, nu s-au discutat nume”, a declarat Florin Cîțu, după întâlnirea cu cei de la USR.

Premierul interimar a spus că sunt șanse mari pentru refacerea coaliției: „Am ieșit optimist de la această întâlnire”, a precizat Florin Cîțu.

Întrebat dacă merge în continuare la întâlnirea cu PSD, Cîțu a spus că „Da, am spus că ne întâlnim cu forțele democratice în Parlamentul României și cu PSD”, a mai subliniat Florin Cîțu.

Președintele PNL a mai spus că s-a discutat și despre „acordul coaliției pe care îl vom face, să fie mult mai în detaliu pentru că în iarnă nu am avut timp și să nu mai avem niciun fel de probleme”.

Despre anunțul făcut de Kelemen Hunor privind faptul că UDMR va merge la Cotroceni cu o propunere de premier, Cîțu a spus: „UDMR a fost de fiecare dată la consultările de la Cotroceni cu propunere de premier. Este normal să vină cu o propunere”.

Florin Cîțu, președintele PNL, a anunțat, miercuri, înainte de discuțiile cu cei de la USR că susţine varianta unui guvern format în jurul partidului său, cu un premier liberal. „Mergem cu un mandat de guvernare în jurul PNL, ceea ce înseamnă premier liberal”, a anunțat Florin Cîțu, înainte de întâlnirea cu cei de la USR, care a început la ora 13.00.

Legat de șansele guvernului să treacă în Parlament, Cîțu a spus: „Da, dar eu aş vrea să calculez matematic şi veţi vedea că avem cel puţin voturile necesare pentru a trece acest Guvern, de aceea mergem să discutăm cu colegii noştri”.

Până acum liberalii nu au mai anunțat un nume de la premier, după ce Nicolae Ciucă premierul desemnat de Klaus Iohannis și-a depus mandatul.

Tot înainte de întâlnirea cu PNL, Dacian Cioloș a afirmat, într-o conferință de presă, că liberalii sunt cei care trebuie să facă și următoarea propunere de premier și i-a îndemnat din nou să aleagă dacă refac coaliția de guvernare.

„Recunoaştem dreptul PNL de a desemna un premier. Înainte de a discuta de persoana premierului, să vedem dacă ne punem de acord pe program. Premierul trebuie să coordoneze un Guvern de Coaliţie, nu să fie doar al PNL. Dacă PNL vrea refacerea Coaliţiei trebuie să aleagă. Nu să se plimbe şi la PSD, şi la USR”, a precizat Dacian Cioloș.

UDMR vrea să propună premier. „Nu e o propunere deplasată”

Surpriza a venit azi din partea PSD și UDMR care au anunțat că vor propune fiecare câte un premier la consultările de la Cotroceni cu Klaus Iohannis.

„UDMR va avea propunere de premier cu care vom merge în fața președintelui, dacă ne va chema la consultări. Nu consider că este o propunere deplasată ca într-o următoare coaliție – indiferent că va fi o coaliție PNL-USR-UDMR sau PNL-PSD-UDMR – primul-ministrul să fie dat de cea mai mică formațiune, cea care reprezintă stabilitatea”, a scris Kelemen Hunor, miercuri pe Facebook.

UDMR a mai venit cu o propunere de premier la consultările de la Cotroceni din decembrie anul trecut, după ce partidele din coaliție nu au ajuns la un acord cu privire la numele premierului: Florin Cîțu sau Ludovic Orban.

Ciolacu: „PSD e dispus să-și asume actul de guvernare”

Și Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, miercuri, că social-democrații vor veni cu o propunere de premier, însă acesta nu a dezvăluit și numele posibilului candidat.

„Ori facem o construcție pe principii și pe o anumită normalitate. Să nu credeți că eu nu o să cer mandat colegilor mei ca PSD să meargă cu propunere de premier, este exclus așa ceva. PSD e dispus să își asume actul de guvernare ca să scoatem România din criză. E obligația noastră să ne implicăm în soluționarea crizelor din România. Acest bâlci din ultimele două luni trebuie să înceteze”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri.

La consultările de la Cotroceni care au avut loc după alegerile parlamentare din 2020, PSD l-a propus premier pe Alexandru Rafila.

Ludovic Orban: „Singura soluţie este refacerea coaliţiei de centru-dreapta”

Fostul președinte liberal Ludovic Orban a declarat miercuri, 3 noiembrie, că el și parlamentarii care au părăsit grupul PNL vor să participe la reconstruirea coaliției de centru-dreapta cu USR și că nu vor vota un guvern PNL-PSD.

„Nu vom vota un guvern PNL-PSD, să fie clar. Noi dorim să participăm la reconstrucţia coaliţei de centru dreapta”, a declarat Ludovic Orban, miercuri.

Azi, liberalii se vor întâlni și cu social-democrații. Negocierile au loc în contextul în care după două luni de criză politică, la care se adaugă și faptul că cei doi premieri desemnați Dacian Cioloș (USR) și Nicolae Ciucă (PNL)nu au reușit să obțină susținerea Parlamentului.

Citeşte şi:

Dacian Cioloș: „PNL trebuie să decidă dacă vrea să negocieze refacerea coaliţiei sau un acord cu PSD”

Kelemen Hunor anunță că UDMR va propune un premier la consultări: „Nu consider că este o propunere deplasată”

Florin Cîțu, negocieri cu USR și PSD pentru un nou Guvern: „Mergem la negocieri cu mandat de guvernare în jurul PNL”

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan „i-a găsit” înlocuitor lui Reghecampf: „Mă voi mărita imediat cu cel mai bogat și șarmant bărbat”

Playtech.ro Detalii macabre despre uciderea Mihaelei Runceanu pe care românii nu le știau. Cine rupe tăcerea (exclusiv)

Observatornews.ro Momentul în care criminalul din Arad cară trupul fără viață al fetiței într-o valiză a fost filmat. Alături de el, era și frățiorul copilei

HOROSCOP Horoscop 3 noiembrie 2021. Berbecii au ocazia să verifice cât de potrivite sunt ideile lor cele mai îndrăznețe

Știrileprotv.ro Marian Godină a ajutat o familie să organizeze un flagrant unui medic din Brașov care ceruse mită

Telekomsport Fratele şeicului Mansour, patron în Liga 1? Lovitură de teatru în fotbalul românesc. Ce echipă vrea să preia

PUBLICITATE 5 lucruri de care ar trebui să ții cont când cumperi teren pentru casă