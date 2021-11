„Am discutat și cu președintele Klaus Iohannis, dar știți foarte bine că nu vă dezvălui ceea ce discut cu președintele. Avem un mandat al PNL, care a fost flexibilizat. Acum ne vedem cu USR-ul, apoi ne vedem cu PSD-ul. Mergem cu mandat de guvernare în jurul PNL, asta înseamnă premier liberal”, a declarat Florin Cîțu, miercuri, într-o conferință de presă.

Întrebat ce va face dacă USR va veni cu numele miniștrilor care au fost demiși, premierul intermiar a spus:

„Este un pas în față din partea noastră. Sunt câteva lucruri de la care nu abdicăm, avem un program de guvernare foarte important, PNRR-ul este deja negociat. Vedem după ce discutăm”, a mai spus Florin Cîțu.

Legat de șansele guvernului să treacă în Parlament, Cîțu a spus: „Da, dar eu aş vrea să calculez matematic şi veţi vedea că avem cel puţin voturile necesare pentru a trece acest Guvern, de aceea mergem să discutăm cu colegii noştri”.

Liderul PNL a adăugat că vor fi discuţii şi cu social-democraţii.

„Aşa cum am spus, bineînţeles discutăm şi cu ei, dar cu acelaşi mandat. Avem obiective clare în programul de guvernare de la care nu abdicăm. Am negociat cu Comisia Europeană reforme de la care nu abdicăm. Nu vom permite nicio formă de populism care să arunce îmn aer stabilitatea financiară a României. Avem acolo lucruri foarte clare pe care vom negocia. Am spus foarte clar că mergem cu un mandat de guvernare în jurul PNL, ceea ce înseamnă premier de la PNL”, a mai declarat Florin Cîțu.

