În imaginile filmate chiar de doi colegi ai fetei, se vede cum adolescenta de 15 ani este umilită de două fete. Incidentul s-a petrecut într-o clasă de la Liceul Alimentar din oraș, chiar în timpul orelor.

„Vorbește, mă! Tu chiar vrei bătaie în loc să vorbești? Îți rup părul. Nu mai trage că îți rup părul. Când vorbești cu mine la mine te uiți”, îi spune una dintre agresoare fetei.

Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional.

Mama elevei agresate: „Au amenințat-o”

„O trag de păr, îi dau o palmă și își bat joc de ea că nu vorbește”, a declarat mama elevei pentru Tion.ro, care a precizat că fata ei este un copil cu nevoi speciale, care nu prea vorbește.

„Știu doar că e maltratată fiică-mea. Nu mi-a povestit nimic, e o fire mai tăcută, e cu retard mintal și cu sindrom hiperkinetic. Atâta știu că una din fete are 18 ani și mai e o fată de 15 ani. (…) Fata este în clasa a IX-a, asta s-a întâmplat în laborator, nu înțeleg unde a fost profesoara, de ce sunt nesupravegheați. Îi e și frică la fată să îmi spună, pentru că au amenințat-o, nici nu vrea să-mi spună”, a spus mama adolescentei, care a mărturisit că se teme să își mai trimită copila la școală.

Poliția s-a autosesizat în acest caz și a deschis un dosar penal.

„La nivelul Secției 4 urbane Timișoara se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se fac cercetări pentru stabilirea situației de fapt și măsurilor legale care se impun”, au declarat reprezentanții IPJ Timiș.

Conducerea Liceului Alimentar, demisă

Inspectoratul Școlar Timiș a trimis doi inspectori la Liceul Alimentar, care au petrecut câteva ore bune acolo. Astfel, inspectorii au aflat că profesoara care ar fi trebuit să fie cu elevii în timpul orei se afla în momentul incidentului în biroul directorului adjunct.

Profesoara este acum cercetată disciplinar, iar conducerea școlii a fost demisă.

„Am hotărât demiterea conducerii, am convocat consiliul de administrație și am numit o nouă conducere. De mâine, probabil, începe cercetarea din prisma regulamentelor școlare. Managerierea foarte slabă în ceea ce privește securitatea elevilor, plus slaba organizare a activității didactice și a orarului școlii sunt câteva chestiuni, dar ajunge numai faptul că doamna profesoară a părăsit locul de muncă să meargă la directoarea adjunctă să ducă nu știu ce document. Au fost 11 copii în clasă, iar din aceștia au rămas cinci, cei văzuți în filmare”, a declarat Marin Popescu, inspector școlar general de Timiș.

Agresoarele nu pot fi exmatriculate

Pentru că este vorba despre învățământ obligatoriu, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Timișoara fiind cu profil tehnologic, cele două agresoare nu pot fi exmatriculate.



„Conform regulamentului, se face o comisie de cercetare pentru profesoară și elevii implicați în incident. Vorbim de învățământul obligatoriu, deci cele două fete nu pot fi exmatriculate. Să vedem ce sancțiuni vor primi, iar în funcție de acestea vor avea efecte asupra scăderii notei la purtare, cu efect asupra anului școlar. Profesoara va fi cercetată disciplinar”, a transmis inspectorul școlar general.



