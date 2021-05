O femeie, bătută de soț după ce a fost încurajată la „Acces Direct” să-l lase să-și vadă copiii: „A avut mult de suferit după emisiune”

În ediția din 22 decembrie 2020 a emisiunii „Acces Direct“ a fost invitat un bărbat care a povestit cum soția sa a fugit de acasă împreună cu cei doi copii minori. Plângând, el a declarat că este îngrijorat de soarta copiilor și a acuzat că soția nu îi permite să-i vadă.

Femeia a fost contactată telefonic de către echipa de la Antena 1 și, în ciuda faptului că a explicat că a fost abuzată psihic și fizic de către soț, acesta fiind și motivul pentru care a fugit de acasă, atât prezentatoarea, Mirela Vaida, cât și cei doi invitați din platou, Mara Bănică și Sorin Ovidiu Bălan, au insistat să-l lase pe bărbat să-și vadă copiii.

A cedat presiunilor și a fost din nou lovită

Recent, Loredana Kaschovits, cofondatoarea Asociației Luthelo, un ONG care ajută victimele violenței domestice, a scris pe Facebook că urmările presiunilor făcute în emisiune au fost dramatice. Femeia a acceptat să se vadă cu soțul înstrăinat, iar acesta a lovit-o din nou, spărgându-i dinții, de față cu unul dintre copiii lor. În prealabil, bărbatul a așteptat-o de mai multe ori în fața locului de muncă.

Libertatea a solicitat postului Antena 1 un punct de vedere cu privire la acest caz. Până la ora publicării acestui articol, nu am primit un răspuns.

„La serviciu a început să fie luată în râs că e vedetă, iar angajatorii i-au spus că nu vor scandal acolo. Copilul cel mare nu a mai putut intra la orele online pentru că elevii îl batjocoreau. Beneficiara noastră, după multă presiune, mai ales socială, a acceptat să se vadă cu agresorul într-un loc public pentru a-l lăsa pe unul dintre copii cu el câteva ore. Ce a făcut acest agresor care vărsa lacrimi de crocodil în emisiune? A lovit-o de față cu copilul lor, în plină stradă, de i-a rupt dinții…”, a scris Loredana Kaschovits pe Facebook.

„A avut mult de suferit după emisiune”

Deși incidentul s-a petrecut cu câteva luni în urmă, cofondatoarea Asociației Luthelo a ales să facă public acest caz acum, pentru a trage un semnal de alarmă asupra urmărilor grave pe care un astfel de program TV le poate avea.

Contactată de Libertatea, Loredana Kaschovits a precizat că, în prezent, victima a obținut un ordin de restricție împotriva soțului și se află în plin proces de divorț.

„Beneficiara noastră este într-o situație foarte delicată acum. A avut foarte mult de suferit după ce a apărut în emisiunea de la Antena 1. Au existat consecințe serioase. Între timp, a reușit să-și mute unul dintre copii la o altă școală, unde, în sfârșit, lucrurile s-au liniștit. De asemenea, s-au mai așezat lucrurile și la serviciu, pentru că și acolo a existat o presiune ca urmare a emisiunii de la Antena 1. Angajatorii nu-și doreau scandal, iar femeia risca să-și piardă jobul, ceea ce ar fi fost dramatic, pentru că partea financiară este foarte importantă pentru a-și putea recăpăta stabilitatea și echilibrul”, a explicat Loredana Kaschovits pentru Libertatea.

Activista a subliniat că modul în care astfel de subiecte sunt abordate în emisiunea „Acces Direct” este „extrem de toxic“ pentru victimă.

Pe aceste femei se pun oricum foarte multe presiuni din toate direcțiile, iar acesta nu este un caz izolat. Este cu atât mai nociv când «oameni de bine» încep să-i spună femeii abuzate: «Lași copiii fără tată», «Este tatăl copiilor, are dreptul să-i vadă», fără a se gândi la consecințe, așa cum s-a întâmplat la «Acces Direct». Loredana Kaschovits, cofondatoarea Asociației Luthelo:



Vă prezentăm în continuare cele mai relevante pasaje din ediția „Acces Direct“, difuzată de Antena 1 în decembrie 2020. Am ales să nu facem publice numele celor doi soți, pentru a o proteja pe victimă, care și-a exprimat dorința de a sta departe de atenția publică.

Filmul emisiunii

Mirela Vaida: Un bărbat este disperat pentru că este tată a patru copii pe care îi are legitim cu soția sa, căsătoriți de mulți ani, însă, spune el, este pentru a treia oară când soția lui fuge la nepotul bărbatului. Ar fi fost părăsit de soție la scurt timp după ce ar fi aflat că femeia ar avea o relație extraconjugală. Un tânăr povestește că ar fi găsit în telefonul soției mesaje de dragoste din partea unui alt bărbat. Furios, i-ar fi cerut explicații. Însă femeia ar fi preferat să plece de acasă și să-i ia cu ea și pe cei doi copii pe care îi au împreună.

Urmează un filmuleț de prezentare a bărbatului, în care acesta este surprins făcând declarații cu ochii în lacrimi. Cadrele sunt însoțite de muzică dramatică.

Bărbatul, filmat cu ochii în lacrimi: Soția mi-a fugit de acasă, mi-e frică doar să nu-i treacă granița pe copii, să facă trafic de organe.

O voce din off narează durerea bărbatului. „Are inima zdrobită de durere, iar gândul îi stă numai la soție și la cei doi copilași.”

Bărbatul: Eu zic că copiii mei sunt sechestrați. (…) Eu am simțit că mă înșală pentru că fetița, care făcea lecțiile pe telefonul ei, m-a luat deoparte și mi-a zis: «Tati, tati, eu nu pot să-mi mai fac lecțiile că m-am săturat să citesc mesajele de dragoste pe care le primește mami». Am rămas încremenit. Eu o consider pe ea vinovată. Eu m-am străduit din răsputeri, i-am zis că o iubesc. I-aș mai da o șansă.

O voce din off: Lacrimi curg șiroaie pe obrajii bărbatului de când cei mici nu mai sunt lângă el.

După această prezentare, bărbatul este invitat să intervină prin apel video pentru a discuta cu prezentatoarea Mirela Vaida și invitații ei, Mara Bănică și Sorin Ovidiu Bălan.

Mirela Vaida: Un tată care luptă ca să-și știe copiii acasă în siguranță. Mi-au spus colegii mei că și acum plângi foarte tare și acum sunt de neoprit lacrimile tale.

După un schimb de replici despre istoricul relației dintre cei doi, prezentatoarea îl întreabă pe bărbat cum i-a plecat soția de acasă, moment în care încep să curgă diverse teorii.

Bărbatul: (…) A avut toată libertatea din lume, iar ea îmi spunea că o țin ca la pușcărie. Cum să o țin eu, vă uitați la mine…

Mirela Vaida: Dar spune-mi, ai lovit-o vreodată? Pentru că sunt convinsă că, dacă aș ascultat-o pe ea, asta ar spune. De obicei, așa se întâmplă, femeile spun că n-ar fi plecat, dacă n-ar fi fost agresate, lovite, înjurate, amenințate. Spune-mi sincer, s-a întâmplat vreodată asta?

Bărbatul: Vă spun foarte sincer, jigniri între noi au fost, au fost și certuri, dar n-au fost bătăi.

Mirela Vaida: Văd că aveți o casă foarte cochetă, frumoasă, dar tu ești singur în ea. Imaginează-ți că, iată, copiii tăi te aud. Ce ai vrea să le spui?

Bărbatul, plângând: Îmi este foarte dor de ei, vreau să-i văd acasă. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, cum i-a luat de acasă, unde i-a dus. M-am rugat de ea în aceste zile să mă lase să-i văd. Mi-a spus să-i trimit cadourile de Crăciun la magazinul unde lucrează. Eu ce satisfacție am de părinte, dacă tu nu-i spui de unde sunt? Măcar o zi să-i mai văd, dacă nu se întâmplă ceva cu mine. Șefii ei mi-au ascuns tot timpul. Ea avea o relație mai strânsă cu unul dintre șefii ei.

Mirela Vaida: Crezi că ea are vreo relație ascunsă cu șeful?

Bărbatul: Odată ce șefii nu au vrut să-mi zică nimic, poate au o relație, n-am spus că are sigur, dar de ce îmi ascunde treaba asta.

Mirela Vaida: Aș vrea să fac și eu un apel către soția ta.

Uită-te în primul rând la ochii acestui tată. Poate că voi doi nu vă înțelegeți. Ce o fi fost acolo, nu știm. Poate ai avut motivele tale. Dar el este un tată, la cum spune, un tată extrem de dedicat și iubitor și vrea să-și vadă copiii. Lasă-l măcar să își vadă copiii până rezolvați situația dintre voi. Mirela Vaida, prezentatoare, în emisiunea „Acces Direct”:

În acest moment, femeia este sunată de către producătorii emisiunii și este supusă unui tir de întrebări privind motivele pentru care a fugit de acasă, iar mai apoi presată să-și lase soțul să-și vadă copiii.

Femeia este sunată și Vaida insistă: „să discutăm de la mamă la mamă”

Mirela Vaida: Nu știu dacă pe tine te-a emoționat. Eu nu-l cunosc pe el, îl văd pentru prima oară în viață, dar m-a emoționat foarte tare povestea lui. Unde ești? Și unde sunt copii?

Femeia: În momentul de față, sunt la serviciu, copiii sunt în siguranță, în țară, el știe foarte bine că sunt în țară, nu i-a trecut niciun interlop granița.

Mirela Vaida: Hai să discutăm de la mamă la mamă. Nu te-am acuzat de nimic, n-a spus nimeni că ai fugit cu interlopi din țară. Eu te întreb doar atât: acest tată nu are dreptul să-și vadă copiii în prag de Crăciun?

Femeia: Garantați dvs. că dacă îi vede nu mi-i ia? Legal, știți că avem drepturi egale, iar eu știu de ce este în stare din cei opt ani de relație.

Mirela Vaida: Dar ce s-a întâmplat? De ce ai plecat de acasă fără niciun motiv, fără să anunți?

Femeia: Doamnă, nu există fără niciun motiv. Mi se pare absurd ceea ce se afirmă. Am plecat de acasă în urma violențelor fizice, psihice, emoționale, care de-a lungul timpului se reflectă și asupra copiilor. În momentul în care ștergi lacrimile fetiței, timp în care auzi umilințe de la soț și de la soacră, îți dai seama că stai din lașitate, nu stai pentru copii. Așa m-am păcălit eu atâția ani, că stau pentru copii.

Mirela Vaida: Bun, probabil că voi știți mai bine care este adevărul, eu n-am de unde să știu că tu nu spui adevărul. Dar eu vreau să te întreb ceva. Până atunci, acest tată, nefiind decăzut din drepturi, nefiind stabilită custodia comună sau la tine, are dreptul să-și vadă copii? Pentru copii, el a fost un tată bun?

Femeia: Doamnă, dacă se întemeiază legal ceva sau are ceva la mână să vadă copiii, un document care să-mi garanteze mie că nu mi-i ia, eu îi permit.

Mara Bănică, invitată permanentă în emisiunea „Acces Direct”

Mara Bănică: Să mă scuzați, acuma, dincolo de conflictele dintre dvs. și soț, nu știu ce lege sau ce hârtie vă îngăduie dvs. să plecați cu copiii sau să-l privați pe tată de a-i vedea.

Femeia: Este fapt penal faptul că am plecat de acasă cu copiii?

Mara Bănică: Doamnă, poate fi abandon, poate fi și fapt penal. Eu apreciez foarte mult femeile care au curaj și rup pisica în două decât să stea chinuite, dacă așa e, cum spuneți dvs. Dacă omul ăsta joacă teatru, treaba lui, că e Dumnezeu sus, dar pe noi, pe toți, ne-a impresionat foarte tare. Adică de ce nu ați accepta să vă vedeți cu el și cu cei mici undeva în stradă să le dea cadourile?

Femeia: Doamnă, lăsați-mă, vă rog, să vă explic. Inițial, a spus că acele cadouri le va aduce la mine la serviciu să le dau copiilor.

Mara Bănică: Dar el vrea să-și vadă copiii!

Femeia: Doamnă, a vorbit aseară video cu băiețelul.

Mara Bănică: Doamnă, văd că sunteți foarte încăpățânată! N-ați făcut copiii ăștia singură! În ce mediu ați dus copiii, că domnul înțeleg că lucrează la primărie? Poate vorbi cu asistența socială și să vă dea la poliție, că poate ați dus copiii ăștia în cine știe ce mediu. Tatăl lor legal, care plânge aici, în direct, ca un copil, nu știe unde i-ați dus copiii.

Femeia: Sunt în siguranță.

Mara Bănică: Poate i-ați dus într-un mediu în care se face pornografie infantilă. Faptul că i-ați născut nu vă drept de viață și de moarte asupra lor!

Femeia: E incredibil în ce domeniu vă duceți. Sunt mamă, am plecat pentru siguranța lor și a mea.

Mara Bănică: Asta spuneți dumneavoastră. Domnul spune că v-a prins cu amantul.

Femeia: Să spună ce dorește, eu din acest punct nu mai vorbesc decât cu doamna Mirela, dacă dorește.

Mara Bănică: Extraordinar! Acum mai sunteți și cu…

Femeia: O seară bună, la revedere!

Sfaturi către soț despre cum să-și recupereze copiii

Sorin Ovidiu Bălan: Dar are tupeu barmanița.

Mara Bănică: Tupeu foarte mult! Eu vreau să-l sfătuiesc pe domn să se întremeze, să lase lacrimile de domnișoară și să înțeleagă următorul lucru: doamna nu avea dreptul să-i ia copiii. Asta e foarte clar! Faceți rost de un avocat și vă rog intentați-i proces, plângere pentru părăsire de domiciliu, și al doilea, ordonanță preşedinţială care să stabilească domiciliul copiilor. Că, dacă doamna s-a dus teleleică așa, foaie verde, pe la vreun bărbat care cine știe în ce condiții stă, să știți că instanța vi-i dă temporar dumneavoastră. Deci puneți mâna și acționați legal, mai ales că înțeleg că sunteți polițist local.

Sorin Ovidiu Bălan

Sorin Ovidiu Bălan: Pot să vă dau și eu un sfat, dacă îmi permiteți? Știți unde lucrează doamna. Cum adică v-a arătat copilul video? Când pleacă de la serviciu ea se va duce în locul unde are copiii. Loc în care vă duceți și dumneavoastră după ea și vă luați copiii.

Producătorii o sună din nou pe femeie, iar cei din platou insistă ca soții înstrăinați să aibă un dialog în direct, timp în care i se repetă femeii că trebuie să-și lase soțul să-și vadă copiii.

Bărbatul: Deci, eu am încercat să vorbesc cu ea. Draga mea soție, știi că între noi au mai fost certuri și am trecut peste.

Femeia: Și bătăi.

Bărbatul: Eu te-am iubit.

Femeia: Te rog completează cu bătăi, da?

Bărbatul: Te-am iubit tot timpul și încă te iubesc și-mi doresc să vii acasă și să ne creștem copiii.

Femeia: Iubire ca asta nu mai vreau.

Sorin Ovidiu Bălan: E dreptul lui să-și crească copiii, nu doar să-i vadă. Faceți o mare confuzie.

În acest timp, pe ecran rulau imagini în care femeia apărea vânătă.

Mirela Vaida: Aoleu! Tu ai adus-o pe soția ta în starea asta?

Bărbatul: Nu eu am adus-o, ca să vă explic despre ce e vorba. Nu o să mă credeți, dar când venea de la serviciu îmi spunea că se lovea de colțul de masă.

Mirela Vaida: Deci, tu spui că venea bătută de la serviciu în halul ăsta?

Bărbatul: Loviturile alea nu sunt de la mine. Știu că nu o să mă credeți.

Mirela Bănică: Poate te credem.

Vaida: „De ce nu ai sunat la Poliție?”

Prezentatoarea întrerupe discuția și o întreabă pe femeia care susține că a fost abuzată de soț despre existența unor mesaje de dragoste primite de la un alt bărbat. Femeia neagă acest lucru și precizează, încă o dată, că nu s-a mutat cu niciun bărbat, ci pur și simplu a plecat pentru a se proteja pe ea și pe copiii ei.

Mirela Vaida: V-ați mutat la un alt bărbat?

Femeia: Nu, locuiesc singură cu copiii și are grijă de ei o persoană de sex feminin.

Mirela Vaida: Dacă ai văzut că te lovește soțul tău de atâtea ori, de ce nu ai sunat la poliție?

Femeia: Doamnă, recent a fost bătaia cea mai gravă, după care am avut dureri trei zile. M-am gândit să depun plângere, dar el este tatăl copiilor și polițist local. Nu m-am gândit niciodată să-i fac omului rău. M-am gândit din momentul acela cum să fac să plec din casa respectivă cu copiii. Am primit între timp sprijin de la o asociație pentru femei abuzate, sunt sprijinită în continuare și nu am nicio intenție să mă întorc acolo.

Mara Bănică: Deci copiii sunt victime.

Sorin Ovidiu Bălan: Când ați plecat cu tot calabalâcul și cu doi copii după dvs., n-ați plecat pe jos. Cine v-a ajutat?

Femeia: De ce ar trebui să vă dau dvs. explicații? M-au ajutat oameni cu suflet mare care știau prin ce trec.

Sorin Ovidiu Bălan: Deci nu puteți să-mi răspundeți. Mă tem că v-a luat cineva, altul decât…

Mirela Vaida: Auzi, și până la urmă dacă femeia oricum nu mai vrea să se întoarcă acasă…

Mara Bănică: Dar să nu o mai facă pe victima atunci!

Sorin Ovidiu Bălan: Exact! Să nu o facă pe fecioara!

Mirela Vaida: Dar dacă a fost victimă, e mai bine să stea separați, pentru că acești copiii care văd violență nu vor crește sănătos din niciun punct de vedere. Dincolo de orice, este tatăl copilului.

Potrivit cofondatoarei Asociației Luthelo, după emisiune, femeia s-a simțit presată să-l întâlnească pe soț. Deși a făcut acest lucru într-un loc public, tocmai pentru a fi sigură că nici ea, nici copilul care o însoțea nu vor fi puși în pericol, bărbatul a lovit-o din nou. Femeia a reușit să scape doar pentru că în preajmă se afla un echipaj de poliție care a intervenit. Victima nu a dorit să depună plângere.

