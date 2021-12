Kuttiyamma a dovedit că vârsta nu este o barieră atunci când ești dornic să faci ceva. Femeia de 104 ani nu fusese niciodată la școală și nu știa să citească sau să scrie.

În 2021, a avut în sfârșit șansa de a se alătura unui program de alfabetizare sponsorizat de guvernul Indiei. Astfel, la 104 ani, femeia a învățat să citească și să scrie, adică ceea ce își dorea să facă încă de când era mică.

Mai mult, a obținut 89 de puncte din 100 posibile la testul oficial de alfabetizare. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației din statul indian Kerala, pe Twitter. „Kuttiyamma, în vârstă de 104 de ani, din Kottayam, a obținut 89/100 la testul misiunii de alfabetizare a statului Kerala”, a scris ministrul, care apoi și-a manifestat respectul și dragostea față de femeia de 104 ani. „Cu cea mai mare dragoste și respect, îi doresc lui Kuttiyamma și tuturor celorlalți noi cursanți tot binele”, a mai scris el.

Și profesoara ei, Fehra John, a lăudat-o. „Acum poate scrie litere și este foarte bucuroasă”, a spus ea.

„Mi-am dorit să devin profesoară”

Kuttiyamma a povestit pentru BBC că „mereu am vrut să învăț”. „Am încercat să citesc literele când le vedeam, dar nu am putut să merg la școală pentru că a trebuit să mă ocup de treburile casnice. Nici rudele mele nu au mers la școală”, a afirmat femeia, care a explicat că „aveam 16 ani când părinții mei m-au măritat” și de atunci a trebuit să aibă grijă de familie.

Mi-am dorit să devin profesoară, dar nu s-a putut pentru că nu am mers la școală niciodată. Sper să trăiesc atât cât să îmi văd nepoții că au succes și slujbe bune. Kuttiyamma, o femeie de 104 ani din India:

„Am stat lângă nepoții mei când citeau și îi urmăream cu atenție. Apoi, un profesor mi-a spus că poate să îmi ofere cărți, dacă mă interesează. Am citit acele cărți și am pus întrebări când nu înțelegeam ceva. Apoi, am comparat cărțile mele cu ale nepoților mei, dar acelea erau în engleză, iar eu nu știu această limbă”, a mai povestit ea.

Reușita indiencei a fost aplaudată pe Twitter. Un utilizator a scris: „Cu respectul cuvenit, o salut pe Kuttiyamma pentru dăruirea ei. Cu siguranță îi va inspira pe alții”. „Inspirant”, a postat altă persoană, care a pus și o inimioară roșie.

