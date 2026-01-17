Potrivit anchetatorilor, agresiunea ar fi început în interiorul locuinței, unde bărbatul și-a atacat mama cu un cuțit, apoi a urmărit-o și în exterior. În urma atacului, femeia a suferit mai multe plăgi în zona feței și a gâtului.

Victima a fost preluată de un echipaj SMURD și dusă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Oradea.

Medicii au precizat că starea acesteia era gravă, dar stabilă la momentul internării. „Prezenta o plagă la nivelul gâtului, cu interesare vasculară, motiv pentru care a fost dusă imediat în blocul operator”, a declarat șeful UPU SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea.

Agresorul se află în custodia poliției, a confirmat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, procurorul Cristian Ardelean.

Acesta a precizat că polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 sâmbătă dimineața, în jurul orei 06:45. „În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, fiul i-a aplicat mamei sale mai multe lovituri cu un cuțit în zona feței și a gâtului”, a arătat procurorul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor în contextul violenței în familie, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

