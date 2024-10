Alina T. este singură, nu are un loc de muncă stabil și are un băiat în vârstă de 12 ani. Adună bani cum poate, grija ei principală fiind să-i asigure o viață normală fiului ei. În ultimele zile, femeia a umblat pe străzile din Iași, unde s-au aflat pelerini, și a strâns peturi reciclabile, pentru a intra în posesia garanției de 50 de bani.

„Trebuie să pun ceva de mâncare pe masă”

Din 8 octombrie, de când a început pelerinajul de Sfânta Paracheva, Alina a fost prezentă în zona Catedralei Mitropolitane din Iaşi, de unde a adunat, în total, mii de recipiente.

„De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, povestește mama, pentru sursa citată.

„Doar eu am grijă de băiat, nu mai am pe nimeni”

Pentru femeie, tot ce contează este bunăstarea fiului ei. Face tot posibilul să-l țină la școală, în speranța că va avea un viitor mai bun.

„Băiatul meu are 12 ani, este la școală, am doar eu grijă de el, nu mai am pe nimeni, însă ne-am învățat așa, să ne descurcăm, și sunt sigură că, odată ce va crește, își va ajuta mama. Vreau ca el să aibă ce mânca, să poată merge la școală, să nu fie ca mine, cu patru clase. Oamenii sunt răi în ziua de azi, să nu râdă copiii de băiatul meu, la școală, deoarece mama sa adună sticle pe stradă”, a mai spus femeia de 37 de ani.

„Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle”

Alina a reușit să adune, în fiecare zi când a ieșit „la muncă”, peste 300 de sticle, care i-au adus în jur de 180 de lei. Nu i-a fost deloc rușine, spune ea, pentru că nu a făcut nimic ilegal.

„Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Am lucrat un timp la spălat vase și la făcut curățenie, doar că, după ce am rămas singură, trebuia să am grijă de copil. Este și greu să mă angajez, deoarece am doar 4 clase, dacă măcar aș fi învățat să scriu bine și să socotesc, m-aș fi putut angaja la un magazin. Pot să mă descurc, am alocația de la băiat, mai găsesc să merg la treabă uneori, sau mai adun sticle. Păi, într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a mai precizat femeia.

