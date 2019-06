Trei porci mistreți au ieșit în calea unei mașini care circula regulamentar. Mașina a lovit în plin unul sau mai multe dintre animale și a suferit pagube semnificative.

Femeia care stătea în dreapta și-a povestit pățania pe Facebook, a anunțat replicaonline.ro.

„Autostrada porcilor!!!

Am pus pozele astea să vedeți mai bine daunele. Norocul a fost că porcii au fost loviți pe partea mea, astfel că atunci când au sărit airbagurile, Dragoș a ținut tot înainte fără să smucească de volan până când am reușit să oprim undeva pe banda de urgență.

E acea fracțiune de secundă când îți vezi filmul vieții pe dinaintea ochilor și în filmul ăla jucau, din senin, trei porci. Când m-a lovit airbagul, am crezut că animalul (sau animalele) au spart parbrizul și că se zbat pe noi.

Evident am început să țip și după prima bubuitură, așteptam să urmeze și altele, pentru că eram pe A2 și era destul de aglomerată. După ce am oprit, am izbucnit în plâns și mi-a luat jumătate de oră să mă calmez.

Nefiind un accident cu victime, poliția nu se deplasează să vadă ce se întîmplă, trebuie să te duci tu la picioarele ei. Am aflat asta după ce am sunat la 112”, a scris Zully Mustafa.

Femeia a reclamat și modul în care a discutat cu autoritățile despre acest accident neobișnuit.

„După ce am sunat la 112, au început absurditățile, dacă poate fi una mai mare decât faptul că tocmai am intrat în niște porci. Polițistul zice să trecem din nou stația de taxare și să aducem mașina să facă o constatare.

Nu-i pasă nimănui că ești în stare de șoc, că poate nu ai bani să plătești tractări sau măcar taxele de pod din nou (le-am plătit pentru două mașini că iar am trecut prin stația de taxare și încă o dată ca să ne ducem acasă, după ce am luat hârtia de constatare), poate nu ai prieteni, poate nu ai bani, poate ai mintea blocată.

Nici măcar nu te întreabă dacă ești în regulă, sau să-ți dea dracu un pahar de apă în biroul lor sinistru de constatari de serviciu, enervați că le-ai stricat noaptea cu accidentul tău fără victime”, a mai scris femeia.

