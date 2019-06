Story de Hollywood. Jay B Linville, un excentric milionar american, însurat și cu 8 copii, s-a îndrăgostit nebunește de Roxana Andreea Rotaru, o moldoveancă din Onești, pe care a cunoscut-o la un salon de masaj din Milano. În două luni, i-a alimentat contul cu sute de mii de dolari. În România, pentru nu le-au crezut povestea de iubire, autoritățile și o bancă au pus sechestru pe banii primiți de fată de la afacerist.

Pe Jay B Linville, 63 de ani, un cetățean american cu poftă de viață și doldora de bani făcuți din afaceri cu ouă și găini, localitatea natală, Dade City, Florida, îl strângea teribil.

Crescut ”la țară”, fermierul a sărit gardul închisorii care îl ținea departe de Europa și, la începutul anului 2017, a plecat la cutreierat.

În Italia, cu bani de spart și chef de iubit, drumul l-a purtat la un salon de masaj din Milano. În camera cu lumină difuză, pe masa de masaj a intrat pe mâna unei românce care l-a frăgezit bine. Numele avea să i-l afle mai târziu, la hotel, unde și-au dat întâlnire după program: Roxana Andreea Rotaru.

Roxana Andreea Rotaru

Fata, originară din Onești, i-a intrat la suflet milionarului, iar relația s-a construit pe sentimente, susține fata. Idila înfiripată n-a ținut cont că americanul are 40 de ani în plus și era însurat, statut care-l încurcă și-n prezent.

”Pisi” are cu ce

Au urmat vacanțe petrecute împreună și decizia lui Jay. Înmuiat de frumusețea Roxanei, a trimis-o acasă și i-a interzis să mai practice meseria de maseuză. I-a promis o viață ca-n povești și o susținere financiară cum nici n-a visat. Fata nu-l știa de milionar în dolari și nici că ar fi om de cuvânt, așa că a avut oarece emoții.

Relația amoroasă dintre fata din orașul Nadiei Comăneci și bogătașul din Florida a galopat. Vorbeau zilnic, dar se întâlneau doar în Europa. Bărbatul nu se descurcă deloc cu viața virtuală, n-are conturi pe nicio rețea socială.

Dar, cel mai important, americanul n-a uitat de promisiune și a alimentat ritmic conturile fetei. Sumele au alunecat în conturile deschise în lei, dolari și euro la Raiffeisen Bank. Timp de un an, ”Pisi”, cum o alinta Jay, a strâns o sumă amețitoare: peste 600.000 de dolari.

Banca nu crede în noroc

După un an de relație, în vara anului trecut, Roxana a decis că a venit momentul să-și facă toate poftele de fată cu bani mulți. A mers în vacanțe scumpe, și-a schimbat garderoba, iar de urât i-a ținut un Rolex de 20.000 de euro. Mișcările din cont, de ordinul zecilor de mii de euro, i-au agitat pe angajații de la Raiffeisen. De felul ei, banca nu crede în noroc. Cu atât mai puțin în dragoste. I-a mirosit a spălare de bani.

Pe 20 august 2018, un mail i-a tulburat Roxanei somnul de după-amiază. La ora 15.35, Georgiana Chiriac, care se ocupa direct de contul oneștencei, a expediat de la calculatorul din bancă somația privind decizia de încheiere a colaborării.

Și o avertizare că până pe 17 octombrie 2018 este musai să facă și curat în toate cele trei conturi. Altfel, i le închide și îi rămâne să fluiere la pagubă.

Mesajul primit de Andreea din partea băncii

Notificarea i-a stricat oneștencei vacanța și a scos-o din casă pe 26 septembrie. Era la munte, în Sinaia, cu iubitul cel avut și n-avea niciun chef de reglat conturi cu o instituție atât de rigidă. L-a lăsat la hotel pe Jay și s-a dus glonț la agenția Raiffeisen din Piața Sfatului, Brașov. Nu singură, ci însoțită de amic pe post de scut.

Directorul cel grijuliu

La agenție, directorul sucursalei, Cătălin Bulgărea, aproape că a implorat-o să-și lichideze contul și a rugat-o frumos să fie atentă cum transportă banii. Uluită de atitudinea băncii, fata a fost nevoită să care în geantă jumătate din suma aflată în cont.

Sucursala Raiffeisen din Piața Sfatului – Brașov

Raiffesen pare să fi sărit peste nuanțe. Conform procedurilor legale, un client anunță din timp banca despre intenția de a scoate bani mulți din cont.

Acum, banca i-a pus în brațe o sumă cu care lesne poți cumpăra o scară de bloc în Onești: peste 200.000 de euro. Practic, a obligat-o să-și ia banii și să se ducă unde vede cu ochii! Măcar i-a spus să fie atentă pe unde merge cu atât bănet asupra-i!

Libertatea a contactat Raiffeisen și a primit promisiunea unui punct de vedere în cursul zilei de vineri. Precizările n-au venit.

CEC de 2.000.000 $

Audi-ul A4 care îi plimba pe Roxana și pe amicul însoțitor n-a apucat să iasă din oraș, că o operațiune ca-n filme i-a tăiat calea.

Erau fetele și băieții de la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, care, ca să nu dea prea tare de bănuit, n-au intrat în acțiune din momentul în care Roxana a ieșit din bancă.

În mașină, anchetatorii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice găsesc, într-o geantă neagră de laptop, o sumă amețitoare: 231.200 de euro. Ordinul de plată zăcea la câțiva centimetri mai încolo, într-o geantă de mână de culoare roșie. În geantă au mai încăput 7 CEC-uri pe numele Jay B Linville. Sumele variază între 5.000 de dolari (5 înscrisuri), 50.000 de dolari și 2.000.0000 de dolari.





Andreea, într-o vacanță la malul mării

Fata este luată pe sus de ”mascați” și dusă la audieri. În loc de bijuterii, cum îi dăruia Jay, primește calitatea de suspect. Apare bănuiala de venituri ilicite și este încadrată la spălare de bani.

Fiind vorba despre o sumă mare, trebuie să facă dovada provenienței. Fata le spune oamenilor legii că banii sunt de la iubit, dar n-o cred. Primește un avocat din oficiu care o sfătuiește să nu declare nimic, dacă simte că i-ar putea dăuna mai apoi. Dar fata nu tace.

Americanul este deranjat de la spa-ul din Sinaia și pus să dea declarație. Citat ca martor, recunoaște relația cu blonda din Onești, iar mobilul unei posibile escrocherii sentimentale este spulberat. Își reafirmă dragostea pentru ”Pisi” a lui.

Jay B. Linville

Anchetatorii se uită suspicios la american și îl caută la dosar. Află că are afaceri cu ouă și cu găini, dar nu-l întreabă cine a fost mai întâi, ci vor să afle cum a ajuns după gratii pentru consum de canabis. ”Nu cumva faci trafic de droguri?”, îi fixează brașovenii lanterna în ochi.

”Are foarte mulți bani”

În prezența avocatului, Andreea a explicat: ”Lucrez la un salon de masaj erotic din Milano, Italia, de aproximativ 3 ani. Eu ofer clienților servicii de masaj erotic, însă nu întrețin relații sexuale cu aceștia în incinta salonului de masaj”.

”În luna martie 2017, un client de-ai mei, pe nume Jay B Linville, mi-a propus să mă văd cu el după terminarea programului de lucru. Eu am acceptat, m-am întâlnit cu el și astfel am început o relație cu acesta.

Jay avea 62 de ani și este cetățean american. El era în vacanță singur. Eu am început să merg în mai multe vacanțe cu acesta și am aflat că are foarte mulți bani, întrucât familia lui deține o fermă de pui.

La începutul relației, el venea cam două săptămâni pe lună să ne vedem, iar ulterior, venea cam la o lună – două și stătea cam două-trei săptămâni. De aproape fiecare data când ne vedeam, plecam împreună într-o vacanță. Am fost cu el în Franța, Grecia, Elveția, Italia, România. De fiecare data când mă vedeam cu el acesta îmi dădea o sumă de bani, să am de cheltuială, cuprinsă între 5.000-20.000 de euro, în numerar…



Din 2018 a început să-mi trimit sume mult mai mari de bani: prima dată mi-a trimis cam 50.000 de euro și apoi 490.000 de euro. Eu nu i-am solicitat niciodată acești bani, pentru că ne doream să ne cumpărăm un apartament în Brașov și eu voiam să-mi cumpăr și o mașină nouă și să mai am și de cheltuială.

La sfârșitul lunii august, reprezentanții Raiffeisen Bank m-au sunat și mi-au spus că trebuie să-mi închid contul în urma unui investigații făcute de cei de la bancă. În urma acestui fapt, la mijlocul lunii septembrie mi-am deschis un cont la BCR și mi-am transferat suma de 162.000 de euro în acel cont”, este povestea prezentată de fată la audieri și imprimată de anchetatori.

”Roxana este persoana în care am cea mai mare încredere în lumea asta”

Jay i-a susținut teoria, cu mențiunea că ascunde mersul la masaj, punctând că și-a întâlnit marea iubire.

”O cunosc pe Rotaru Roxana Andreea din luna februarie 2017. Ne-am cunoscut printr-un prieten din Milano, Italia. Nu știu cu ce se ocupa aceasta în Italia. Eu am cunoscut-o la un hotel din acel oraș. Eu am plăcut-o de când am văzut-o și am început o relație cu aceasta. De atunci mă văd cu ea destul de des, cam o lună o petrecem împreună și o lună mă întorc în SUA. De fiecare dată când ne vedem, mergem în diferite locații în vacanță: Grecia, Italia, Franța, Spania și în alte locuri.

De obicei, când ne vedeam îi dădeam bani de cheltuială în numerar, sume între 5.000 – 10.000 de euro, însă nu îmi aduc aminte exact sumele. Îi lăsam aceste sume ca să aibă din ce să trăiască, cât timp sunt eu plecat în SUA… De atunci am început să-i trimit sume mai mari de bani Roxanei, între 50.000 de euro și 500.000 de euro. Suma de 500.000 i-am trimis-o ca să poată să-și cumpere o mașină nouă și să ne cumpărăm o locuință în Brașov.

Acești bani provin din vânzarea unei companii, ZephyrEgg Company din SUA, pe care eu și frații mei am moștenit-o de la părinții mei. Tatăl meu a înființat compania în anul 1954 și, la un moment dat, a fost printre cele mai mari companii care se ocupau cu comercializarea de ouă din SUA. Eu și cei patru frați ai mei am vândut compania în anul 2008 pentru suma de 35 de milioane de dolari.

Eu încă mai am foarte mult teren în Florida, care este foarte valoros. Spre exemplu, sunt în negocieri să vând o parte din acesta pentru suma de 23,5 milioane de dolari.

Roxana niciodată nu mi-a cerut bani, de fiecare dată eu i-am dat fără să am vreo constrângere, i-am dat acești bani doar pentru că o iubesc. Roxana este persoana în care am cea mai mare încredere în lumea asta.

În SUA, eu am avut o problemă cu legea, în sensul că am fost arestat, pentru câteva săptămâni, pentru deținere de canabis, cam 25-30 de grame. Nu am avut alte probleme cu legea.

Mi-a fost adus la cunoștință de către organul de cercetare penală faptul că, prin ordonanța procurorului din data de 26.09.2018, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asupra sumei de 231.200 de euro, în numerar, și asupra sumei de 159.000 de euro ce se află în conturile deschise la BCR pe numele numitei Rotaru Roxana Andreea”, este declarația semnată de american, după ce a beneficiat de un interpret autorizat.

”Timp liber și reparații”

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Brașov a emis, pe 26 septembrie 2018, ordonanța de urmărire penală.

”Pe data de 14.09.2018, Rotaru Roxana Andreea și-a manifestat intenția de a retrage de la casieria Agenției Piața Sfatului suma de 235.000 de euro din contul personal nr…În perioada 19.04-2018-26.06.2018, sus-numita a încasat în contul… suma totală de 586.260,86 euro de la Jay B Linville, cu explicația «timp liber și reparații». Această sumă de bani a fost retrasă parțial, respectiv au fost efectuate operațiuni de schimb valutar și plăți cu cardul pentru suma totală de 137.792,14 euro…”.

În perioada 19.04-2018-21.06.2018, Jay B Linville a alimentat contul româncei cu 600.033 de euro.

9 luni și nimic nou

Din septembrie 2018, peste dosar s-a așternut praful. Între timp, autoritățile au comunicat cu partea americană, iar tabăra suspectată și-a schimbat avocatul.

Roxana este apărată acum de Elena Pașcu, care, după ce a văzut hârtiile anexate la dosar, le-a spus verde-n față anchetatorilor: ”O să fotocopiez ce este aici, ca să dau presei. N-a mai văzut un astfel de dosar! Fata asta a fost ridicată de pe stradă fără nicio probă. Este scandalos”.

În acest timp, Jay le-a tot cărat hârtii, ca să le arate că are acțiuni la diferite firme și că este latifundiar de Florida.

Conținutul siropos al unui dosar altfel serios aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov aprinde imaginația oricărui scenarist de filme de dragoste. Dar nu le-a stors o reacție promptă investigatorilor. De 9 luni, oamenii legii n-au fost în stare să decidă soarta dosarului: îl clasează sau îl trimit în instanță. I-au dat cu sare și l-au pus la păstrare.

Disperată, Roxana Rotaru a apelat la Libertatea, pentru a cere clasarea dosarului din lipsă de probe și ridicarea sechestrului de pe conturi.

Ce sume poți retrage din bancă

În mod normal, într-o singură zi, o persoană fizică poate scoate 5.000 de lei de la bancomat. În anumite cazuri, se pot scoate și sume mai mari, precum 9.000 sau 10.000 de lei, la cardurile Gold.

În privința sumelor care pot fi extrase de la ghișeu, în mod normal nu există o limită. Dacă vrei să scoți sume mari, trebuie să anunți înainte, pentru ca banca să poată dispune de lichiditățile respective.

De asemenea, băncile au sisteme proprii de supraveghere și, atunci când anumite tranzacții par suspecte de spălare de bani sau alte infracțiuni, sunt obligate să le raporteze către autorități.

De regulă, băncile vor să renunțe la un client atunci când operațiunile întreprinse de acesta ridică suspiciuni și nu vor să fie amendate de instituțiile statului.

