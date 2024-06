Cei 143 de pasageri ai zborului AA1716 de la Greensboro la Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth (Texas) se pregăteau de decolare când o bubuitură puternică a zguduit avionul. Un camion de gunoi intrase în Boeingul companiei American Airlines!

„Iată ceva nou pentru aceia dintre noi care călătoresc cu avionul”, a scris pe X antrenorul de baschet Steve Forbes, aflat printre pasageri.

El a spus că incidentul s-a simțit ca un cutremur: „Stau în avion, în Greensboro, și mă pregătesc de plecare. Avionul începe să se clatine violent. Este un cutremur? Nu, doar o mașină de gunoi a intrat cu viteză în aparatul de zbor”.

2024-06-21: American Airlines Boeing 737-800 (N862NN, built 2010) received damage to its left wing trailing edge while parked at gate 45 at Greensboro-Triad Intl AP (KGSO), NC when a garbage truck struck flight #AA1716 preparing for departure to Dallas. None among the 143 pax and… pic.twitter.com/KMUcohMulX