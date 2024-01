O româncă angajată la primăria din Cordoba de un partid de extremă dreapta nu poate munci, pentru că „străinii nu au acces la documente publice”

La 14 ani, Alexandra Oana Moldoveanu a traversat Europa împreună cu părinții ei, în căutarea unui viitor mai bun, și au ajuns, printr-un membru al familiei, la Córdoba. „A fost amuzant, pentru că era la jumătatea lunii august și doar o lună mai târziu m-am înscris la Institutul Trassierra, unde am putut comunica doar cu profesorul meu de engleză, pentru că nimeni nu mă înțelegea. Până la urmă am ajuns să abandonez școala”, își amintește ea.

Din acest motiv, aproape în același timp în care părinții ei își căutau un loc de muncă, la 16 ani a început să lucreze în industria ospitalității, deși visul ei era să continue studiile.

Astfel, de îndată ce a putut și a avut un nivel mai bun de spaniolă, s-a înscris la un institut pentru adulți și și-a luat bacalaureatul. Acum pregătește testele pentru admiterea la Universitate, pentru că dorința ei este să studieze Științe Politice, sau să obțină o dublă diplomă în Politică și Drept.

Lucrează pentru grupul municipal Vox din Consiliul Municipal Córdoba. Paula Badanelli a promovat-o la alegerile municipale, dar era membră a partidului din 2019. „M-am alăturat Vox în timpul pandemiei, pentru că am înțeles că ei sunt singurii care apără libertatea și nu am ezitat nicio clipă să mă alătur”, spune Alexandra, conștientă că a fi soldat în partidul lui Santiago Abascal ar putea fi un răspuns „logic” la „poveștile cartelelor de rație dintr-o țară comunistă în cea mai pură formă” pe care i le spuneau bunicii și părinții săi.

Nici măcar nu înțelege comentariile celor care o întreabă cum poate o femeie imigrantă să fie într-un partid cu o politică de imigrare extrem de restrictivă, considerat de extremă dreaptă, deși liderii lui spun că e doar un partid conservator de dreapta. „Îmi place să demontez mituri: da, sunt femeie, sunt româncă și sunt în Vox!”

Alexandra, care este căsătorită cu un bărbat din Córdoba pe care l-a cunoscut în 2010 și este mama a doi copii spanioli de 8 și 12 ani, a întâmpinat la sosirea ei la Capitulares un obstacol tehnic la care nu se aștepta și care a fost dezvăluit săptămâna aceasta, deoarece purtătorul de cuvânt al partidului a vorbit despre asta într-o sesiune publică de întrebări și răspunsuri.

Deși este înscrisă la Asigurările Sociale de două luni și merge zilnic la muncă, nu are acces la platforma informatică municipală (cunoscută sub numele de Help și unde se găsesc toate documentele, decretele și dosarele Consiliului Local), deoarece, pentru a intra în sistemul municipal este necesar sa introducă fizic un număr DNI (DNI e un document unic ce dovedește identitatea, conține detaliile personale și atestă naționalitatea spaniolă), pe care ea nu îl are. „Am un număr de identitate de străin (NIE- Número de Identidad de Extranjero, necesar pentru plata taxelor), pe care trebuie să-l însoțesc întotdeauna cu pașaportul, dar nu un DNI, pentru că nu am naționalitate spaniolă”, explică Alexandra.

Răspunsul pe care i l-au dat în acest moment serviciile IT ale Primăriei (surse din Delegația de Transformare Digitală subliniază că se lucrează la o soluție și la schimbarea generală a platformei) este că nu poate intra din cauza legii securității naționale, care împiedică străinii să aibă acces la documente publice.

Povestea ei este complicată, pentru că nu există un acord de dublă naționalitate între Spania și România, deși ambele sunt țări din UE, așa că „singura soluție” pe care Alexandra o vede pentru a putea continua să lucreze este să renunțe la naționalitatea română și să dobândească naționalitatea spaniolă. Recunoaște că asta o întristează foarte tare: „Mi se pare trist să renunț la rădăcinile mele, la identitatea mea”, mărturisește ea, în așteptarea unei soluții informatice.

