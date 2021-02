„Noi uităm că în era tehnologiei tot ce ne mai rămâne nouă, ca ființe, este empatia, solidaritatea, prietenia și respectul pentru lumea înconjurătoare”, a spus românca Magdalena Zoppi.

Un profesor elvețian la început de drum primește 6 mii de euro pe lună brut și după ce caută experiență și calificări, poate ajunge la 12 mii de euro. Și asta se vede și în modul de predare și condițiile din școală, crede românca Magdalena Zoppi, care locuiește în Zurich. Fetele ei învață de un an acolo: Viviana este în clasa întâi, Sofia, într-a patra și Anica, într-a șaptea, adică anul întâi de gimnaziu.

Magdalena s-a căsătorit cu un elvețian în urmă cu 13 ani, iar după ce a rămas văduvă, în 2015, a decis să mai dea României o șansă. A rezistat doar patru ani și apoi a luat decizia de a se întoarce în Țara Cantoanelor, arată Școala 9.



Teme de cinci minute

Nu regretă nicio clipă, mai ales că a văzut ce sistem educațional are Elveția, unul care are într-adevăr elevul în centrul său. Clasele au doar 20 de elevi și fiecare profesor e susținut de un grup de profesioniști, logopezi, psihopedagogi și pedagogi pentru copiii cu dificultăți de învățare. În plus, au libertatea de a alege tipul și ritmul predării.

„Învățatul aplicat cred că este cel care definește învățământul elvețian. Copiii lucrează individual la fiecare materie, indiferent de vârstă. La fel și la temele pentru acasă. Temele pentru acasă sunt câte cinci minute de lucru”, spune Magdalena pentru Școala 9.

Magdalena este relaxată să-și știe fetele într-un sistem care are atâta grijă de copii: studiile PISA au arătat că Elveția are cea mai mică proporție de tineri cărora le e teamă de eșec.

Cred că suntem mult în urmă față de învățământul elvețian la capitolul social skills. Predăm materii total nefolositoare și uităm că în era tehnologiei tot ce ne mai rămâne nouă, ca ființe, este empatia, solidaritatea, prietenia și respectul pentru lumea înconjurătoare. Magdalena Zoppi:

Evaluarea din gimnaziu

Părinții sunt implicați în viața școlii și au îndatorirea de a organiza evenimente tematice pentru toți, cum ar fi weekendul de fotbal sau Ziua Pădurii. Îi respectă și îi ascultă pe profesorii copiilor lor. De pildă, în clasa a șaptea, care este prima clasă de gimnaziu, copilul trece printr-o evaluare complexă.

„Evaluarea pentru gimnaziu se face într-o comisie din care fac parte toate cadrele didactice, psihologul școlar care analizează dosarul comportamental al elevului, părinții putând să conteste evaluarea, dar cu șanse mici de reușită, deoarece evaluarea este una realistă și obiectivă, din nou cu accent foarte mare pe comportamentul elevului. Pentru băieți, care la maturitate vor face armata, se ține în mod special evidența comportamentală, care le va servi la înrolare”, a povestit Magdalena.

Citiți textul integral în Școala 9.



