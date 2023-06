Pentru gestul său, considerat unul de „discreditare” a armatei, rusoaica a fost amendată cu 30.000 de ruble, circa 340 de euro.

Videoclipul a fost captat în momentul exploziei cupolei Kremlinului, pe 3 mai, când două drone au explodat în apropierea palatului.

Kremlinul a calificat incidentul drept „un act terorist planificat și un atentat la viața președintelui Federației Ruse, efectuat în ajunul Zilei Victoriei și a paradei din 9 mai, când este planificată și prezența unor invitați străini”.

🤔According to Russian media, two drones crashed close to the Kremlin. The Kremlin asserts that they stopped an attack by the Kyiv regime. Telegram channels shared recordings that display smoke over Moscow. pic.twitter.com/a7wCRZzaD6