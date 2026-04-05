Noroi pe timp de ploaie, praf în perioade uscate

Ieșenii care locuiesc în zona străzilor sunt disperați: municipalitatea promite de ani buni modernizarea, dar intervențiile în teren sunt tergiversate. Culmea, primăria a semnat și contractul de lucrări: în mod normal, străzile trebuiau deja finalizate. În realitate, nicio lucrare nu a început.

„Situația aceasta persistă de mai bine de 12 ani, iar acum, deși există un contract semnat, nu vedem niciun progres și nu primim transparență de la instituțiile implicate”, ne-a transmis o ieșeancă ce locuiește pe str. Ștefan Dimitrescu din zona Valea Adâncă a Iașiului. Aceasta a adăugat că multiplele sesizări făcute la Primărie au rămas fără răspuns.

Cu toate că există un contract semnat pentru refacerea străzilor, situația persistă de 12 ani.

Ultimele zile au adus la Iași ploi abundente, iar unele străzi au devenit impracticabile. „La ploaie, strada se transformă în gropi adânci și nămol. Chiar circulând cu 5-10 km/h, mașinile suferă avarii serioase (suspensie, jante, anvelope), cu costuri de reparații considerabile, fără ca nimeni să răspundă pentru starea drumului și aceste avarii”, a mai spus ieșeanca.

În schimb, în perioadele uscate, praful face aerul irespirabil. „Trebuie să ne acoperim fața să mergem pe jos, afectând sănătatea respiratorie pe termen lung”, a continuat aceasta.

Primăria aruncă vina în curtea Poliției

Strada Ștefan Dimitrescu face parte dintr-un pachet de 13 străzi contractate de Primăria Iași în ianuarie 2025. Acordul prevede modernizarea a 5,6 km de drum pentru suma de 17 milioane de lei. Conform fișei de date, lucrările trebuiau să fie efectuate în maximum 12 luni. La aproape 15 luni de la semnarea contractului, constructorul, o asociere de firme ieșene (Eky Sam – Artcon Way), nu a intervenit pe niciuna dintre străzile propuse spre reabilitare.

Oficialii primăriei aruncă vina în curtea Poliției. „Lucrările nu au putut fi demarate după semnarea contractului, deoarece am avut nevoie de avizele Poliției Rutiere pentru fiecare stradă. Din păcate, aceste avize au venit foarte târziu, după o corespondență intensă pe acest subiect cu Poliția Rutieră, de care a luat la cunoștință inclusiv constructorul”, a declarat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al municipalității ieșene.

El a adăugat că lipsa acestor avize a dus la întârzierea derulării contractului cu cel puțin „un an și jumătate”, perioadă în care a expirat valabilitatea altor acte necesare. „Am fost nevoiți să eliberăm un nou certificat, pe perioada cât am purtat corespondența cu Poliția Rutieră”, a mai spus Buraga.

În prezent, Primăria are obținute 10 dintre cele 13 avize necesare de la Poliția Rutieră. Între acestea se află și str. Ștefan Dimitrescu. „Am discutat cu constructorul, care s-a angajat ca imediat după sărbătorile pascale, când și condițiile meteo se vor îmbunătăți, să demareze lucrările pe cele 10 străzi contractate”, a susținut oficialul primăriei.

Acesta a evitat să spună când au fost eliberate avizele sau care au fost obstacolele în calea obținerii acestora. Libertatea a solicitat un punct de vedere și de la Poliția Rutieră, dar instituția nu a răspuns până la publicarea acestui articol. Practic, un contract de milioane de lei este blocat de o procedură birocratică care, în mod normal, se rezolvă înainte de semnarea lucrărilor.

Cele 13 străzi sunt în cartiere aglomerate ale Iașiului (Păcurari, Bucium, Copou, Bularga, Tătărași și zona centrală), iar unele dintre ele fac obiectul unui trafic intens.

Cazul nu este unic: un lung șir de proiecte întârziate

Blocajul celor 13 străzi nu este o excepție, ci tinde să devină regulă. În ultimii ani, mai multe proiecte majore ale Primăriei Iași au fost întârziate sau blocate în etape birocratice similare, în ciuda faptului că, în unele cazuri, lucrările sunt contractate.

Un exemplu relevant este Pasajul Socola, semnat în august 2023 pentru 35 milioane de lei. Deși investiția este esențială pentru legătura dintre Bucium și centrul orașului, lucrările nu au început până în prezent. Primăria a invocat, și în acest caz, lipsa unui aviz, de această dată din partea CFR, necesar pentru amenajarea unei treceri la nivel de cale ferată pe un drum provizoriu.

Cu toate că autoritățile au semnat contractul pentru Pasajul Socola, lucrările nu au început nici acum.

O situație similară a fost în cazul Pasajului Alexandru cel Bun, unde contractul de circa 70 milioane de lei a fost atribuit în mai 2023, dar semnat abia în octombrie 2024, după ce constructorul a apelat la instanță. Lucrările au început în mai 2025, la doi ani de la atribuirea licitației.

Și la Pasajul Alexandru cel Bun, lucrările au început la doi ani distanță de la semnarea contractului.

Întârzieri semnificative apar și în cazul altor investiții. Proiectul primei parcări supraterane din Iași, estimat la 36 milioane de lei, este blocat în faza de semnare a contractului, deși licitația a fost finalizată încă din mai 2025. Municipalitatea invocă lipsa fondurilor și opoziția unor locuitori, în timp ce instanța a obligat autoritatea locală să finalizeze procedura.

Proiectul parcării subterane este blocat la faza de semnare.

Lista continuă cu investiții anunțate, dar nerealizate: două pasaje supraterane în Podul Roș, propuse de aproape un deceniu, poduri peste râul Bahlui sau proiecte de infrastructură mare, precum trenul metropolitan ori extinderea liniilor de tramvai în zona periurbană.

Proiectul Podului Roș care nu a fost realizat nici până azi.

Chiar și proiectele de dimensiuni mai mici întâmpină dificultăți. Un parc de la marginea orașului, realizat în aproape patru ani și cu un cost de circa 20 milioane de lei, nu este nici acum deschis publicului, primăria invocând lipsa unui departament care să îl administreze. În centrul orașului, modernizarea parcului din fața Teatrului Național a durat patru ani pentru o suprafață de aproximativ 10.000 mp, întârzierile fiind puse pe seama avizelor necesare în zonă protejată.

Dincolo de specificul fiecărui proiect, explicațiile sunt similare: avize întârziate, proceduri nefinalizate sau blocaje administrative care apar după atribuirea contractelor. În cazul celor 13 străzi, rezultatul are același tipar: lucrări contractate, dar inexistente în teren, în timp ce responsabilitatea este pasată între instituții.