Tiparul constatat în urma unei analize Libertatea este cel de proiecte recepționate pe hârtie, dar blocate ani întregi.

Muzeul inaugurat de premierul Ciucă rămâne închis

Un exemplu care să ilustreze blocajul se află chiar în centrul Iașiului. Cel mai vechi muzeu de istorie naturală din țară (inaugurat în 1834) stă închis de aproape 13 ani. În mai 2013, s-a pus lacăt pe fostul conac boieresc, loc unde, în 1859, politicienii locali au decis candidatura colonelului Alexandru Ioan Cuza la domnia Moldovei.

Cel mai vechi muzeu de istorie naturală din țară (inaugurat în 1834) stă închis de aproape 13 ani. Foto: Primăria Iași

Muzeul, cu un patrimoniu de peste 300.000 de exponate, a fost închis din cauza riscului major de prăbușire. Printre exponate se numără celebrul elefant Gaba care a murit la Iași în 1834, scheletul fiind achiziționat de domnitorul Mihail Sturdza și donat ulterior muzeului. Elefantul ajunsese în capitala Moldovei cu un circ italian. Astăzi, nici elefantul, nici restul patrimoniului nu pot fi văzute de public.

În 2016, Primăria Iași a demarat un proiect de restaurare a monumentului istoric: 13,3 milioane de lei, iar contractul de finanțare cu fonduri UE a fost semnat în februarie 2019. Cu lucrări finalizate în 2022 și o inaugurare cu iz electoral în 2024 (cu participarea fostului premier Nicolae Ciucă și a mai multor lideri PNL), clădirea muzeului este în continuare închisă. Municipalitatea aruncă vina pe „factori externi” (operatori de utilități), dar și dificultăți în achiziții la nivel de dotări (nu s-au prezentat ofertanți la licitații).

Avize, racorduri, prelungiri

O problemă a fost rezolvată în noiembrie 2025: Delgaz a montat un post de transformare. Urmează ca Primăria Iași să realizeze racordarea între muzeu și transformator. În paralel, se așteaptă avizul de securitate la incendiu.

„Termenul estimat pentru finalizarea tuturor activităților, inclusiv a celor de promovare și marketing necesare introducerii obiectivului în circuitul turistic public, este 31 decembrie 2026. Această prelungire este necesară pentru a asigura funcționalitatea deplină a muzeului și atingerea indicatorului asumat de 12.000 de vizitatori”, potrivit lui Sebastian Buraga, purtător de cuvânt al Primăriei.

Astfel, proiectul ar urma să fie finalizat la aproape opt ani de la semnarea contractului UE și la peste 10 ani de la inițierea restaurării (iunie 2016). Cazul muzeului nu este singular. Același tipar apare și în alte investiții europene realizate de municipalitate.

Parcuri declarate deschise, dar cu lipsuri în realitate

Două proiecte UE cu întârzieri majore au vizat amenajarea a șase parcuri în diverse zone ale orașului Iași: 2,7 hectare de spații verzi cu mobilier specific. În total, circa 30 milioane de lei. Proiectele au început în 2020 și nu sunt încă disponibile în totalitate publicului larg.

În cazul a cinci dintre acestea, municipalitatea ne-a comunicat că au fost recepționate în decembrie 2025. „Precizăm că parcurile realizate prin acest proiect sunt accesibile comunității locale”, a transmis primăria.

Reporterul Libertatea a verificat ulterior fiecare amplasament decretat de municipalitate ca fiind funcțional. În cartierul Dacia, parcul era deschis, dar cu destule elemente de mobilier lipsă. În zona Cantemir, o bună parte din parc era acoperită de gunoaie. În cartierul Nicolina, pe unele porți ale celor două parcuri era montat mesajul „Accesul interzis”.

„Pentru evitarea pericolelor de accidentare și pentru protejarea lucrărilor și a echipamentelor deja montate, vă rugăm să evitați utilizarea acestora până la anunțul de finalizare a lucrărilor”, arată un alt mesaj afișat pe gard. În apropiere, panoul specific lucrărilor finanțate din fonduri UE este căzut la pământ.

Una dintre intrări a fost realizată dinspre o parcare, cu o diferență de nivel de 40-45 de centimetri. Probabilitatea unui accident este extrem de ridicată.

În Bularga, un cartier de la periferia orașului, parcul era înțesat cu mesajul „Interzis joaca cu mingea în incinta parcului”. Inclusiv în cazul acestui spațiu poate fi constatată lipsa unor elemente de mobilier. În toate cele cinci parcuri au fost amenajate coșuri de gunoi cu scrumiere, cu toate că fumatul este interzis în zonele unde există spații de joacă pentru copii.

Parcul Rosetti este cel mai mare dintre spațiile amenajate (1,6 ha). Amplasat la periferia Iașiului, pe drumul spre vama Sculeni, a costat și cel mai mult, circa 18 milioane de lei. Inaugurarea a fost anunțată de mai multe ori în ultimii ani, ultima dată pentru mijlocul lunii ianuarie 2026.

Panoul de șantier are semne vizibile de rugină: lucrările au început în 2020 și trebuiau finalizate în 2022. Intrările în parc sunt legate cu sârmă, gardul fiind „protejat” de vânt cu scânduri amplasate strategic. Peisajul contrastează cu ce se află dincolo de intrare: bănci Wi-Fi proaspăt montate, dar inutilizabile.

Toate cele șase parcuri au un numitor comun care a stârnit nemulțumirea unor ieșeni: copacii plantați sunt puieți deși fuseseră promiși arbori maturi. „Vara nu se va putea sta, uitați-vă și dumneavoastră, nu există colț de umbră”, ne-a spus un ieșean cu care ne-am intersectat în parcul din Bularga.

„Lucrările prevăzute în cadrul proiectului au fost recepționate în luna decembrie 2025, fiind realizate conform prevederilor contractuale și cerințelor autorității de management”, spune reprezentantul Primăriei Iași despre spațiile de recreere de mici dimensiuni.

Motivul pentru care parcul Rosetti stă în continuare închis oficial este unul hilar: nu a fost identificat departamentul sau persoanele care să administreze spațiul verde.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Clădire multifuncțională, dar nefuncțională

Primăria Iași afirmă că pregătește inaugurarea centrului multifuncțional Cicoarei de aproape un an. Proiectată cu funcțiuni educative și sportive, clădirea nu este accesibilă: toate intrările au lacăt. Ultima dată, municipalitatea a anunțat deschiderea centrului în vara anului 2025.

Într-un răspuns oferit „Libertatea”, cei de la primărie anunță că centrul ar urma să fie disponibil în iunie 2026, dar adaugă că acest termen poate fi prelungit până în luna decembrie. Proiectul a fost aprobat în 2018, iar contractul de finanțare UE, cu o valoare de 17 milioane de lei, a fost semnat în mai 2020.

„Pe parcursul execuției lucrărilor au fost identificate o serie de situații neprevăzute care au afectat desfășurarea activităților: sistările generate de perioada pandemiei, dificultățile în aprovizionarea cu materiale apărute odată cu declanșarea conflictului din Ucraina, precum și necesitatea aplicării unor ordonanțe de urgență incidente contractelor de lucrări etc. Totodată, de la momentul întocmirii proiectului tehnic, în reglementările legislative au intervenit o serie de modificări prin care se impun măsuri în autorizarea funcționării echipamentelor de joacă montate în spațiul exterior”, a declarat Sebastian Buraga.

Clădirea are probleme similare precum celelalte proiecte europene: dificultăți în obținerea unor avize (funcționare, securitate la incendiu etc.) și lipsa unui administrator.

Între timp, la Iași autoritățile au anunțat noul val de proiecte UE aferente programării bugetare 2021-2027. Sunt investiții de câteva sute de milioane de lei care promit transformări majore în zona centrală a orașului: extinderi de zone pietonale și regândirea circulației rutiere (introducere de sensuri unice și relocări de căi de rulare pentru tramvaie).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE