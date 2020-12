Misterul unui obiect găsit în pădure. Este lupa de bijutier a uneia dintre victimele pogromului de la Jilava, de acum 80 de ani?

Să obții autorizație nu e foarte complicat, începe el. Cumperi detectorul de metale, plătești o taxă la ANAF, 10 lei, faci o solicitare la Poliție, în care arăți că n-ai cazier și prin care te obligi să cunoști legile.

„Nu sunt prea multe variante, în țară sunt 3-4 magazine. Detectorul îl primești cu tot cu instrucțiuni pentru a te pune la curent cu diverse legi. Într-o săptămână aveam autorizație”, explică jurnalistul.

Orice „detectorist” visează să descopere un tezaur. Până la tezaur, treci, dacă ai noroc, prin fire de istorie. „Străbunicul meu a luptat în bătălia de la Odessa. A fost împușcat în timpul asaltului, i s-a suprainfectat rana. A pățit asta, a rămas acasă și s-a ales și cu o paralizie”, rememorează Pacearcă.

Claudiu a crescut cu poveștile străbunicului Dobre Sandu. Și cu poveștile din Stoenești, Giurgiu: „Cineva din sat l-a turnat, cum că a fost legionar. Străbunicul nu avea nici o simpatie de felul acesta. Și-a îngropat însă decorațiile de război”.

Pasionat de Discovery, Travel și History, cu ale lor legende, jurnalistul s-a interesat cum poate să obțină un detector de metale. A început să caute legea, ce presupune asta, cum se poate obține autorizația.

Ușor-ușor, sprijinit și de soția Ioana, a devenit „detectorist”: „Unde poți respecta mai bine distanțarea socială decât în pădure?”.

Pe 11 iulie avea toate actele în regulă. Acum știe că trebuie să sapi cu mare atenție, în jurul unui artefact, ca să nu-l distrugi înainte de a-l extrage.

A început să bată pădurile. Unde s-a lovit de tonele de gunoi care sufocă natura: „Ți-e și frică, uneori. La Călugăreni am găsit maldăre de sticlă”.

Detectoarele sunt de mai multe tipuri. Pentru începători, unele detectoare afișează vizual cifre pentru fiecare clasă de metale. Dar cel mai important e sunetul. Acesta e distinct: „Practic, folosești detectorul stânga-dreapta, ca la o mișcare de tenis. Semnalul trebuie să fie ferm”.

Pe site-ul Ministerului Culturii găsești toate siturile, așa că îți poți alege unde să „vânezi”. De fapt, să fii detectorist asta înseamnă, să vânezi.

Mi-am cumpărat un adaptor pentru detector pentru a-l putea folosi sub apă. Mă gândeam că trece pandemia și mă duc să mă joc la mare. Numai că tot litoralul, ce este sub apă, este sit arheologic. Probabil că voi merge pe râuri sau lacuri.

Prima „descoperire” a fost o monedă cu ștanță, care s-a dovedit, de fapt, doar un obiect industrial din RFG-ul comunist.

S-a „antrenat” acasă, în curte, la Jilava, unde a găsit mai multe cartușe, ba și un focos de obuz. L-a pus pe site-urile detectorilor de metale, așa a aflat despre ce ar fi vorba. A trebuit să predea obiectul Poliției: „Mi-a fost frică, eu am crezut, inițial, că e o greutate de cântar”.

Schije, boabe de șrapnel, „pădurile sunt adevărate covoare de gloanțe”. Potcoave de măgăruș, dar și monede din perioada celui de-al Doilea Război Mondial: „Calitatea acestora este foarte slabă, fiindcă, în acea vreme, tot metalul mergea la industria de război. Cu praf de copt, apă fiartă sau cu electroliză, tot nu le scoți fața”.

Alin, vărul din State, care lucra la un doctorat în istoria evreilor, a venit în România. Claudiu cunoștea istoria de la Jilava, acolo unde a funcționat, în perioada celei de-a doua conflagrații mondiale, o unitate militară germană.

30 noiembrie. Claudiu, soția sa, Ioana, și Alin ajung în pădure, pe potecile pe care cei din Jilava le folosesc azi ca pe niște scurtături.

La lizieră, pe un câmp, pe un drum din acelea vechi, au găsit cutii de bere și rulmenți de tractor. Zona fusese agricolă. Dintr-odată, semnal puternic. Cu tot cu bulgăre de pământ, a scos cu grijă un obiect misterios. A preferat să-l ducă acasă.

„Nu credeam să găsim ceva. De fapt, ieșirile astea ne-au ajutat să descoperim locuri mișto, pe care nici nu le știam. În plus, activitatea te scoate din rutină, te liniștește. Uneori, mă opresc și stau în liniște din natură. Am văzut căprioare, ulii, vulpi. În plus, mirosul de verde te îmbată. Am descoperit mirosuri noi, dacă mă crezi. Mirosul de iarbă”.