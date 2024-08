Krapivnik s-a infiltrat în forțele armate americane, s-a întors apoi în Rusia și își oferă expertiza despre funcționarea armatei americane în cadrul emisiunilor televiziunii de stat ruse, notează TV Zvezda, post deținut de stat și operat de Ministerul Apărării al Rusiei, cunoscut drept un canal de propagandă al țării conduse de Vladimir Putin. Stanislav Krapivnik a fost comandant adjunct al unei companii de pușcași americani în Bosnia, unde a experimentat deficiențele vehiculului american.

Fondatoarea grupului de supraveghere Russian Media Monitor, Julia Davis, a distribuit pe X, fostul Twitter, un extras dintr-un interviu acordat de Krapivnik în care acesta defăimează SUA și spune: „Aceștia nu sunt oameni, sunt animale”.

It appears that Stanislav Krapivnik infiltrated the U.S. Armed Forces, later returned to Russia and is regularly providing his insights and information about the inner workings of the U.S. military on Russian state TV shows. https://t.co/N6WBCR027U pic.twitter.com/0ol4H6944O