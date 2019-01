Bogdan Lungu, taximetristul din Galați, a ajuns, exact așa cum a spus, peste Ocean, la New York. Acolo l-au găsit jurnaliștii de la recorder.ro și au reușit să stea de vorbă cu el. Bogdan le-a povestit că a ajuns singur și tare ar vrea să-și aducă soția și copii Muncește. Muncă fizică. A ajuns singur, dar face eforturi să-și aducă întreaga familie alături de el. 'E altfel de cum l-am lăsat în acea seară de mai, pe Kiseleff. E optimist. Simte că are viitor. Și, da, are un mesaj pentru Liviu Dragnea. Ca de la bărbat la bărbat: „Ce are de executat, să execute!” spune Bogdan Lungu.

Totul a început, pentru el, acum opt luni, când a făcut pariul cu Liviu Dragnea, pe Facebook

Liviu Dragnea, aflat cu iubita în vacanța de 1 Mai, se avântase într-o nefirească dispută cu mai mulți utilizatori ai rețelei sociale

„Dacă ăsta care cârâie pe aici e mustăciosul, eu dau o navetă de bere. Bă, Livache, fă un selfie şi fă-mi în ciudă!' a scris Bogdan Lungu. Liviu Dragnea și-a îndemnat iubita să-i facă o poză la volanul mașinii. Like-uri, râsete, injurii, inimioare. „Cum rămâne cu berea?”, i-a dat replica Dragnea.

Pentru a demonstra că e om de cuvânt, Bogdan Lungu a venit cu navetă de bere la poarta lui Dragnea. Așa a devenit el „Omul cu naveta”.

„28 de ani n-au fost în stare să facă un pod la Galați, să ajung și eu la mare fără să dau roată, fără să aștept bacul să mă treacă în partea ailaltă”, spunea Bogdan Lungu, după întâlnirea cu Dragnea.

Taximetristul gălățean încercase să afle de la un politician de anvergură explicațiile pentru înapoierea țării și pentru nivelul scăzut de trai. „Eu îi dădeam zor cu podul de la Galați și el mă lua cu SRI-ul și cu nu știu ce protocoale. Mi-am dat seama că n-am viitor în România. Copiii mei n-au viitor în România” a spus el, înainte de a se întoarce la Galați. Discuția cu Dragnea l-a făcut să se hotărască să emigreze.

Sursa imaginilor: recorder.ro

