Donald Trump a dansat 40 de minute la un miting electoral. Kamala Harris, despre momentul bizar: „Sper că este bine” I VIDEO

„Sper că este bine”, a postat Harris, vicepreședintele SUA și candidatul democrat, pe rețelele de socializare. Mulți observatori au fost de acord că este bizar, chiar și după standardele lui Trump.

Festivalul de muzică ad-hoc din suburbia Oaks, din Pennsylvania, a avut loc după ce doi oameni din public au leșinat din cauza căldurii.

Când Trump a cerut aer condiționat, moderatorul evenimentului, guvernatorul din Dakota de Sud, Kristi Noem, a făcut o glumă care făcea aluzie la o inflație ridicată.

„Probabil că nu își pot permite, domnule, în această economie!”, a spus ea.

Apoi, Trump a decis să schimbe tactica.

„Să nu mai punem întrebări. Să ascultăm doar muzică. Să transformăm totul în muzică. Cine naiba vrea să audă întrebări, nu?” , a spus el.

A urmat un playlist de nouă melodii, care includea artiștii săi favoriți standard, cum ar fi „It’s A Man’s, Man’s, Man’s World”, Village People cu YMCA, „Nothing Compares 2 U” de Sinead O’Connor și Luciano Pavarotti cu „Ave Maria”.

In what is the craziest thing that I've ever seen in politics, Donald Trump spent the last 38 minutes of his Pennsylvania townhall just listening to music and dancing on stage, alone. 8 different songs played in that time. This is more embarrassing than Biden's debate. Sad! pic.twitter.com/Fu8Wec2moy