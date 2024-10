Potrivit polițiștilor care au ajuns la fața locului, un terorist înarmat s-a apropiat pe jos de șoseaua de mare viteză și a început să tragă într-o mașină de poliție, după ce ofițerii l-au chemat pentru un control de securitate.

Atacatorul a tras asupra unui polițist, pe care l-a rănit mortal, apoi asupra altor patru persoane înainte de a fi împușcat de un voluntar al serviciului de ambulanță Magen David Adom (echivalentul israelian al Crucii Roşii) care se afla la fața locului.

🇮🇱One person has been killed and four injured in a shooting on a motorway in Ashdod, Israel. The attacker has been eliminated.



Among the wounded was a doctor who was giving first aid to the injured at the scene, the Jerusalem Post reported.



Footage shows the body of the… pic.twitter.com/RZJoLWszxu