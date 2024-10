Trei ani și jumătate de la deces

Incidentul s-a petrecut lângă o terasă din Autogara Sud Pitești, unde izbucnise un incendiu în bucătărie. Alexandru Barbu, inginer pensionar în vârstă de 63 de ani, a murit după ce a fost imobilizat de polițiști și jandarmi.

Dosarul a fost deschis la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Cauza privindu-l pe jandarmul cercetat sub control judiciar a fost clasată, iar dosarul a fost trimis, în decembrie 2022, către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

Ilie Florea și Daniel Petruț Drăghici au fost arestați preventiv timp de o săptămână. Din septembrie 2021, au fost cercetați în libertate. Florea s-a pensionat din poliție, însă Drăghici lucrează în continuare ca agent la o secție din Pitești.

La începutul procesului, apărătorii celor doi inculpați au cerut reaudierea tuturor martorilor din rechizitoriu. În fața instanței, au venit jandarmii, șoferii din autogară, polițiștii, pompierii și simplii trecători care au asistat la incident.

„M-am simțit răspunzătoare, m-am speriat foarte tare!”

Una dintre ospătărițele care se aflau la fața locului, Elena Niță, a fost adusă cu mandat pentru a depune mărturie. Femeia a afirmat că nu-și mai amintește nici ce le-a declarat procurorilor, nici ceea ce s-a întîmplat atunci.

„Îmi mențin declarația. În principiu, nu-mi mai aduc aminte nimic. La momentul incidentului, lucram la un alt magazin din autogară, la fiul patronului terasei unde s-a întâmplat accidentul”, a declarat martora.

Ea a adăugat că îi recunoaște pe cei doi inculpați, dar că nu-și aduce aminte ce conduită au avut. A doua martoră, Adriana Rogojinaru, lucra la terasa unde a avut loc incendiul în bucătărie.

„Patronii locației nu erau în țară, m-am simțit răspunzătoare. M-am speriat foarte tare, am încercat să fac tot ce-am putut până la venirea pompierilor. Să nu se extindă incendiul, să nu fie pagube foarte mari”, a relatat femeia.

Inculpatul Daniel Petruț Drăghici, agent la Poliția Pitești, pe treptele Tribunalului Argeș

„Nu era un foc de lumânare. Am încercat cu patru stingătoare, focul a izbucnit de la un scurtcircuit la o friteuză. M-am speriat, dacă n-am mai trecut prin așa ceva. Nu știu cine a chemat pompierii, eu n-am ieșit de acolo, când am văzut flăcările. Am reușit să evacuez persoanele din local, doar domnul care a decedat venea înapoi pe terasă. Nu înțelegeam ce voia să facă, ce voia să spună. A apărut un echipaj de poliție, era o domnișoară blondă și un bărbat, l-au luat cu frumosul și l-au scos de pe terasă”.

„M-am aplecat să iau o sticlă de apă, pe care domnul o băuse”

Martora a precizat că din pricina aglomerației, n-a mai urmărit ce s-a întâmplat cu victima.

„Era foarte multă lume, poliție, pompieri, ambulanță. Nu am observat delimitarea perimetrului. Știu că polițiștii nu dădeau voie nimănui să intre pe terasă. Nu puteam să mai respir de la praf, eram speriată, m-am așezat.

Tot ce-mi aduc aminte e că l-am văzut pe domnul care a decedat întins pe burtă. Cineva de la poliție încerca să-i ducă mâinile la spate. M-am aplecat să iau o sticlă de apă, pe care domnul o băuse, și în acel moment am auzit victima spunându-mi: «Mai vreau și eu o apă!»”, a precizat martora.

„Am intrat în restaurant, pentru că cei de la pompieri voiau să discute cu mine. Când am ieșit apoi iar afară, era agitație. Victimei i se făceau manevre de resuscitare. Am întrebat ce s-a întâmplat și mi s-a spus că victima a decedat”, a adăugat ea.

Angajata terasei a menționat că panica a împiedicat-o să observe mai atent scena.

„Nu m-am așteptat la așa ceva, eram pur și simplu speriată. Voiam să trag aer în plămâni. Eram fizic pe scaun. Dar nu am văzut, nu știu cine și cum s-a întâmplat, când l-au pus la pământ. Nu știu, nu m-am uitat la fața nimănui, am crezut că e o simplă imobilizare”, a povestit angajata terasei.

Inculpatul Ilie Florea s-a pensionat din poliție imediat după declanșarea anchetei penale

Femeia a povestit că Alexandru Barbu venise la terasă în acea zi pentru a aștepta un prieten. „Așa mi-a spus. Mi-a cerut o apă minerală și o cafea. Apoi mi-a cerut și 200 ml de vodcă. Nu știu dacă a primit-o sau dacă era pentru prietenul lui. Venea mai rar domnul pe acolo, cred că avea și o problemă de vorbire. Nu am putut să-mi dau seama dacă se afla în stare de ebrietate”.

Polițistă: „El nu a fost agresiv. Totul a degenerat”

La termenul de luni a fost audiată și Loredana Stoicescu, agent în cadrul Biroului de Ordine Publică de la Poliția Pitești.

„Eram cu domnul Florea (n.red. – inculpatul Florea Ilie) în patrulă, verificam persoanele de Covid în perioada respectivă, când am fost sunați de ofițerul de serviciu să ne deplasăm la autogară, deoarece la una dintre terasele din incinta autogării izbucnise un incendiu. Ne-am deplasat, am găsit acolo o altă patrulă și un jandarm, voiau să-l scoată pe domnul respectiv (n.red. – victima Alexandru Barbu) din incinta terasei”, a relatat Loredana Stoicescu.

Polițista a afirmat că nu poate descrie momentul când victima a fost imobilizată.

„Era foarte multă agitație, se strânsese lumea. El nu a fost agresiv. Am încercat să-l oprim să intre, să nu se producă o tragedie. Am înțeles că era și o butelie în bucătăria respectivă. Totul a degenerat. Știu că a fost pus la pământ de colegul Drăghici. Nu-mi amintesc momentul. Mi-aduc aminte că au încercat să-l încătușeze, dar nu au reușit. Nu puteau să-i prindă încheieturile. Nu știu exact persoana respectivă care a încercat”.

Ștefania Gheorghe, sora victimei, și avocata Simona Dumitrescu, la ieșirea de la audieri

Martora a fost întrebată de avocata părților civile din dosar dacă își mai amintește câte persoane s-au urcat pe victimă.

„Erau cinci persoane, jandarmii, colegii noștri și cineva de la o firmă de pază. Erau în jurul dânsului, nu pot preciza câte persoane se aflau efectiv asupra victimei. Nu că domnul era un pericol. Zona respectivă era un pericol pentru el. Personal, nu am ajutat la imobilizarea victimei. Nu-mi aduc aminte ce striga lumea. Știu că toată lumea filma”, a declarat martora

La unul dintre termenele precedente, instanța a dispus vizionarea în sala de judecată a înregistrării video făcute de un martor la incident.

Familia lui Alexandru Barbu solicită plata unor daune materiale de 30.000 de lei, precum și a unor daune morale de 1 milion de euro. Inspectoratul de Poliție Județean Argeș este parte responsabilă civilmente în dosar.

Următorul termen din dosar a fost fixat pentru 11 noiembrie, când vor fi audiați ultimii martori din rechizitoriu.

