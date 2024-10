10:34 - Acum 2 ore Atac rusesc cu rachete S-300 asupra Nikolaev

Conform unei postări făcute de guvernatorul Vitaliy Kim pe aplicația de mesagerie Telegram, un complex de restaurante, clădiri rezidențiale și mașini au fost distruse.

⚡️ Consequences of the nighttime russian attack on Mykolaiv, — Interior Ministry.



One person was killed and 16 injured.



👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/jP7ZS7wMR8 — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 15, 2024

Potrivit serviciilor de urgență, au izbucnit mai multe incendii în urma atacului, iar două dintre acestea au fost lichidate.

Armata Ucrainei a spus că trupele lui Vladimir Putin au utilizat șapte rachete S-300/400 pentru a ataca regiunea ucraineană. De asemenea, rușii au mai lansat 17 drone și alte două rachete asupra altor regiuni.

💔🙏 At night, Russians hit Mykolaiv with S-300 missiles — a woman was killed, 16 people were injured.



❗️Residential area, infrastructure, private homes, cars, restaurant complex, market caught fire and were damaged. pic.twitter.com/iHtWaf3saT — The Ukrainian Review (@UkrReview) October 15, 2024

Forțele aeriene au doborât 12 drone și alte patru nu au mai fost reperate, probabil ca urmare a războiului electronic.

În această lună, Rusia a atacat sudul Ucrainei, vizând infrastructura critică din regiunea Nikolaev și pe cea portuară din regiunea Odesa.

Rusia a lansat invazia în Ucraina în luna februarie a anului 2022. Deși a negat că ar viza civili și infrastructură civilă, mii de oameni au fost uciși în urma atacurilor.

