Monica Anghel, una dintre cele mai apreciate voci din România, a fost supusă unui val de critici în urmă cu 7 ani din cauza aspectului său fizic, fiind numită de unii „foarte grasă”. În ciuda comentariilor răutăcioase, artista nu s-a lăsat afectată și a refuzat să se simtă complexată de greutatea sa. Cântăreața a ales să-și păstreze încrederea în sine și să se concentreze pe cariera sa de succes în muzică.

Deși presiunile sociale legate de aspectul fizic au fost mari, Monica Anghel a reușit să rămână pozitivă și să se focuseze pe ceea ce o făcea fericită. Momentul de cotitură a venit în urma unei operații la coloană, când medicii i-au recomandat să acorde o atenție sporită sănătății sale. Astfel, în urma unei diete echilibrate și a unui stil de viață mai sănătos, Monica Anghel a reușit să slăbească peste 40 de kilograme, dar și-a menținut aceeași atitudine relaxată față de criticile din jur.

„Despre mine toată lumea a spus întotdeauna că sunt foarte talentată, doar că sunt foarte grasă și că trebuie să slăbesc. Ok, am făcut niște greșeli din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, dar până la urmă n-a contat ceea ce spunea lumea. Eu și când eram foarte grasă aveam foarte multă încredere în mine. Mă vedeam o femeie foarte frumoasă și eram o femeie foarte frumoasă.

Niciodată! Nu! Nu! (n.r.: nu a simțit că aceste kilograme în plus o trag în jos). Am avut niște succese extraordinare. Am câștigat 11 trofee internaționale. Sunt cel mai premiat artist din țara asta. Deci nu! Nu! N-are nicio legătură, povestea asta cu kilogramele în plus cu succesul nu, dacă ești foarte bun în ceea ce faci nu are nicio legătură. Și dacă ai încredere în tine, evident”, a spus artista în emisiunea Play IT, conform kfetele.ro.

Artista a declarat mereu că ceea ce contează pentru ea este talentul și dedicarea față de muzică, nu felul în care arată. În ciuda comentariilor, Monica a continuat să își urmeze visurile și să-și construiască o carieră de succes, demonstrând că încrederea în sine este cheia în fața oricăror presiuni externe.

Monica Anghel a devenit instructor de fitness

În prezent, Monica Anghel are aproximativ 60 de kilograme, aceeași greutate pe care o avea și la vârsta de 24 de ani. Pe lângă alimentație sănătoasă și postul intermitent, ea face și mult sport, care-i este de mare ajutor în procesul de slăbire și menținere.

Decizia de a slăbi a luat-o mai ales din motive medicale, după cum a dezvăluit ieri, în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars. Cu zâmbetul pe buze, cântăreața a vorbit despre transformarea ei: „Am conștientizat că mă simt extraordinar de bine așa și până la urmă a fost o chestiune de sănătate. Eu dacă nu aveam problema aia cu coloana și nu îmi spunea domnul doctor care m-a și operat „Dacă nu slăbești o să vii la mine în fiecare an”.

Mulțumesc pentru asta (…) Nici nu mai pot să mai mănânc lucruri care nu sunt ok”, a mărturisit Monica Anghel, la „Xtra Night Show”, conform Spynews.

Totodată, cântăreața a mărturisit că face sport, dar nu oricum. A urcat un curs de specializare, acum e instructor de fitness, știe exact cum să își lucreze grupele musculare. „Da, sunt instructor de fitness. Cu acte în regulă, cu nota 10!

Nu, nu îmi deschid sală, am făcut pentru mine, ca să pot să merg la sală și să mă antrenez singură, să știu exact ce am de făcut astfel încât să nu mă accidentez, să știu cum să lucrez toate grupele corect”, a mai spus vedeta.

Dieta cu care a slăbit Monica Anghel

Deși au apărut numeroase speculații potrivit cărora Monica Anghel și-ar fi operat stomacul, ea neagă cu vehemență aceste informații. Artista a dezvăluit ce plan alimentar are și cum a reușit să slăbească 40 de kilograme.

„Mai nou, mănânc între orele 12.00 și 18.00. Nu mănânc dulciuri, carbohidrați din paste, orez. Îmi iau necesarul din măr, de exemplu. Mănânc porții normale, nu mai cântăresc. Dacă îmi fac o salată, poți mânca atât cât vrei, pentru că nu te îngrași. Am grijă ca în farfurie trei sferturi să fie legume și doar un sfert din porție proteină”, a declarat vedeta pentru viva.ro.

În perioada de recuperare, după operația la coloană, Monica Anghel a mers la psiholog pentru a fi ajutată în procesul de slăbire. „Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: «OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate?». Și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea”.

