Lucian Mîndruță a fost întrebat, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, ce are Andreea Esca și el nu. El a recunoscut la Kanal D că nu putea să ajungă niciodată la nivelul Andreei Esca. În opinia lui, în spatele carierei de succes a prezentatoarei, de aproape 30 de ani, stă talentul.

„Talent, Andreea Esca are talent. Eu n-am avut niciodată talent în a prezenta știrile. Ce vezi sau ce ai văzut atunci când prezentam știrile sau când vorbesc acum e în întregime imitația altora mai buni decât mine. Eu eram băiatul din spatele clasei, nu ridicam mâna neprovocat, nu ieșeam la tablă decât târât. Nu am fost niciodată extrovertit.

Lucian Mîndruță: „Andreea Esca vrea să fie peste tot în spațiul public, vrea să fie observată”

Andreea Esca vrea să fie peste tot în spațiul public, vrea să fie observată. Eu, mai degrabă, aș vrea să trec neobservat și să mă lase lumea în pace. Sunt mulțumit. Totuși iubesc meseria asta, îmi place, pentru că, până la urmă, la mine meseria a venit din faptul că eu am scris foarte multă poezie și puțină proză. Cumva am scris, eu am simțit nevoia să spun ce gândesc, dar n-am simțit nevoia să joc ce gândesc. Esca joacă și joacă un rol mare, de asta nu o să dispară prea curând”, a spus el.

Și a continuat: „Eu, în schimb, mă bazez pe ceea ce reușesc să imit la oamenii mai de succes decât mine. Ceea ce pot să fac este să scriu în continuare. De asta probabil și oamenii citesc pe pagina mea de Facebook ceea ce scriu. Eu nu prea sunt pe Instagram, nu prea pun poze, poate o pasăre prinsă în zbor, dar oamenii sunt acolo pentru ce scriu.

Nu o să fiu niciodată Andreea Esca și am greșit insistând în meseria de prezentator. Da, am greșit. Îmi place foarte mult. E regretul meu că nu am prezentat știrile, dintr-un motiv foarte simplu: e ușor, e plăcut, e frumos să fii celebru și bogat, dar pe de altă parte e o greșeală pentru mine, deoarece nu sunt făcut să fiu asta”.

Andreea Esca: „Nu m-am gândit niciodată să plec de la Pro TV”

În 2019, vedeta a mărturisit, pentru click.ro, că nu s-a gândit niciodată să plece de la Pro TV. „Împlinesc 24 de ani de Pro TV, că la ştiri, din 92 sunt pe sticlă. Nu m-am gândit niciodată să plec de la Pro TV, pentru că pe piaţa din România nu există ceva mai bun. Atunci de ce m-aş duce la ceva mai slab? Ca să-ţi spun cât se poate de sincer, ăsta-i răspunsul”, a declarat vedeta în urmă cu cinci ani.

