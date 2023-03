Imaginile arată un bărbat, despre care autoritățile au spus că are 51 de ani, care se ține cu disperare de un zid de beton, în timp ce echipajele încearcă să-l scoată din râul învolburat.

Din elicopterul Los Angeles Fire Department (LAFD), chemat la fața locului în urma unui apel de urgență, coboară un salvator. În ciuda vântului puternic, reușește, după câteva minute, să ajungă la victima îngrozită.

După momente tensionate, în care bărbații au ajuns în apă până la piept, cei doi sunt trași în siguranță de elicopterul LAFD.

Nu au fost oferite informații despre modul în care individul a ajuns în râu, dar este cert că a stat în apa rece cel puțin 30 de minute.

Bărbatul a fost transportat la Centrul Medical LAC-USC pentru a fi tratat de hipotermie. Nu a suferit alte răni importante.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Firefighters race to save a man holding on to a concrete wall to stop from being swept away by a fast flowing river. In a statement from the Los Angeles Fire Department, they said it was not immediately known how the man found himself in the riverhttps://t.co/JZXerKUU7h pic.twitter.com/hP5mbMY8HO