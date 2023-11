Trei pacienți morți în decurs de câteva ore la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, iar încă unul este în stare gravă. Suspiciuni de toxiinfecție alimentară

UPDATE ora 22.00: ISU Vaslui anunță că 20 de pacienți cu simptome vor fi transferați de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, la Spitalul Municipal din Bârlad.

„Transportul pacienților va fi asigurat cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple și un microbuz aparținând ISU Vaslui. De la ISU Iași se deplasează către Spitalul Municipal Bârlad o ambulanță SMURD tip C1 (Terapie Intensivă Mobilă) și o autospecială pentru transport personal și victime multiple”, transmite ISU Vaslui.

UPDATE ora 21.35: Pacienții au primit de pomană, marți, pește și ciorbă de la Mănăstirea Florești. Părintele Iezechiel, starețul mănăstirii, a declarat, pentru publicația Vremea Nouă, că a oferit pacienților de la Spitalul Murgeni masa de prânz, mai exact ciorbă de perișoare și pește Pangasius.

„M-a sunat directorul spitalului, domnul Carp, și mi-a spus de nenorocirea care s-a întâmplat! Eu i-am spus că nu cred că e de la noi, fiindcă mâncarea pe care am dus-o ieri acolo, am mâncat-o și noi astăzi la Mânăstire și nu avem nimic. De obicei, noi facem astfel de acte de caritate, iar cum astăzi a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, le-am dus de pomană masă de pește: ciorbă de perișoare din pește și Pangasius prăjit. Am ales acest pește special ca să nu aibă oase, știind că masa este pentru suferinzi cu probleme psihice. Încă odată, repet, că nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”, a precizat starețul mânăstirii, pentru sursa citată. La spitalul din Murgeni sunt internați 140 de pacienți cu afecțiuni psihice.

UPDATE ora 21.30: Ministerul Sănătății anunță că a înființat o celulă de criză în cazul tragediei de la Spitalul Murgeni și confirmă cele trei decese și pacientul aflat în stare gravă.

Potrvit comunicatului transmis de minister, marți, „toți pacienții și o parte din personal au consumat marți au consumat alimente furnizate de o manastire din apropiere, pe baza de peste”, iar în cursul nopții primul pacient a început să aibă simptome de intoxicație.

Ministerul Sănătății mai precizează că pacienților internați li s-au recoltat probe biologice și sunt analizate și probe din alimentele consumate.

Știrea inițială: „Ambulanta Vaslui a intervenit în cursul acestei zile de patru ori la Spitalul Murgeni în decurs de câteva ore. Mai întâi pentru un bărbat de 45 de ani ce trebuia transferat la Spitalul Bârlad cu suspiciunea de gastroenterocolită. Pacientul a fost găsit de echipajul SAJ în stop cardiorespirator”, a declarat, pentru Libertatea, medicul Dan Ungureanu, de la Ambulanța Vaslui.

Bărbatul a fost resuscitat fără succes și a fost declarat decedat.

A doua solicitare a fost pentru un bărbat de 68 de ani cu același diagnostic. A fost transferat în stare gravă la spitalul din Bârlad, a mai spus medicul. Acesta este singurul pacient care a supraviețuit dintre cele patru cazuri.

A treia solicitare a fost pentru o femeie în vârstă de 50 de ani găsită în stop cardiorespirator. Nici aceasta nu a răspuns la resuscitare, fiind declarat decesul.

A patra solicitare era în desfășurare când reporterul Libertatea a vorbit cu medicul de la ambulanță. Pacientul era un bărbat de 54 de ani aflat în stop cardiorespirator, care a decedat ulterior, a confirmat prefectul județului pentru Libertatea.

„A fost anunțată DSP Vaslui, care deja se află acolo pentru a stabili măsurile necesare. A fost anunțat și Ministerul Sănătății. Toți sunt pacienți internați”, a spus medicul.

Prefectul județul Vaslui, Daniel Onofrei, a declarat pentru Libertatea că, din primele verificări, se bănuiește că totul a pornit de la o toxiinfecție alimentară. Oficialul a precizat că opt pacienți au fost transferați la spitalul din Bârlad, cu simptome de toxiinfecție alimentară.

„Din păcate, am fost informat că avem al treilea deces. Aștept confirmarea oficială. Se bănuiește o toxiinfecție alimentară. Ieri (marți – n.r.) pacienților de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni le-a fost dusă mâncare de pomană de la Mănăstirea Florești. DSP se va deplasa la Murgeni. Este declanșată o anchetă epidemiologică, se vor recolta probe peste tot. Evenimentul este în desfășurare”, a declarat pentru Libertatea prefectul de Vaslui. Ulterior, prefectul a confirmat oficial reporterului Libertatea al treilea deces.

