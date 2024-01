Suveranul Pontif, în vârstă de 87 de ani, a suferit o infecţie pulmonară acută în noiembrie, care l-a determinat să anuleze o călătorie planificată la summitul COP28 privind clima din Dubai şi să îşi lase asistenţii să îi citească discursurile timp de mai multe săptămâni.

Vineri, Francisc avea o întrevedere cu participanţii la simpozionul „Université des communicants en Église” organizat de Conferinţa Episcopală Franceză, când a fost nevoit să îşi întrerupă mesajul de bun-venit.

🎥HIGHLIGHTS | Pope Francis met with participants of the Symposium „Université des Communicants en Église,” organized by the Conference of Bishops of France, in the Vatican. The Holy Father did not read the speech due to „bronchitis.” pic.twitter.com/TrWizZ0JbR